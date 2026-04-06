Bmw, torna il Concorso d'Eleganza Villa d'Este dal 15 al 17 maggio tra debutti mondiali e celebrazioni

Torna dal 15 al 17 maggio 2026 uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario automobilistico internazionale: il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, organizzato da Bmw Group Classic in collaborazione con lo storico hotel Villa d'Este. Circa 50 tra le vetture più spettacolari della storia si sfideranno per l'ambito «Trofeo Bmw Group - Best of Show», assegnato da una giuria internazionale, oltre ai premi di categoria e alla «Coppa d'Oro» decretata dal pubblico. Otto le classi in concorso, che spaziano dagli anni Venti fino all'affermazione delle supercar, raccontando epoche e stili diversi dell'automobilismo. Accanto alle vetture storiche, spazio anche ai concept car di ultima generazione e a due anteprime mondiali firmate Bmw Group.

Debutto pubblico inoltre per il marchio Bmw Alpina, recentemente rilanciato, mentre Bmw Motorrad presenterà un nuovo vision vehicle. Tra gli eventi collaterali, spicca la mostra «Touring Car Legends» allestita a Villa Erba per celebrare i 40 anni della Bmw M3, con la presenza di piloti storici come Johnny Cecotto, Emanuele Pirro e Roberto Ravaglia, protagonisti di incontri con il pubblico. Confermato anche il «Concorso d'Eleganza Villa d'Este Public Day - Il Festival» di domenica 17 maggio, che aprirà al pubblico la parata delle vetture, e l'evento «Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht», raduno che porterà a Cernobbio circa 120 auto di appassionati e club da tutto il mondo.

Non mancherà l'appuntamento con l'asta internazionale organizzata da Broad Arrow Auctions, con oltre 70 modelli da collezione tra cui icone come Ferrari F40 e storiche Bugatti degli anni Venti. Al vincitore del Best of Show sarà consegnato un orologio unico realizzato da A. Lange & Söhne, partner storico della manifestazione. «Un evento che cresce ogni anno e che promette un'edizione spettacolare», ha dichiarato Helmut Käs, presidente del Concorso, sottolineando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento mondiale per cultura automobilistica, design e artigianalità.