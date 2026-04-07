BolognaFiere ospita dal 9 al 12 aprile “Fit Your Camper”. La manifestazione sugli accessori dei veicoli ricreazionali

Al via a BolognaFiere, dal 9 al 12 aprile, la prima edizione emiliano-romagnola di Fit Your Camper, manifestazione dedicata alla componentistica e agli accessori aftermarket per veicoli ricreazionali. L'evento, giunto alla sua terza edizione nazionale, mette in primo piano un comparto che vede l'Italia come quarto mercato europeo dopo Germania, Francia e Regno Unito. Secondo i dati European Caravan Federation, infatti, nel 2025 le immatricolazioni in Italia di veicoli ricreazionali (camper e caravan) hanno raggiunto le 8.166 unità, con una crescita di quasi il 7% sul 2024.

Anche i dati del 2026, elaborati da Assocamp, indicano un incremento del 14% nel solo mese di febbraio, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «Ospitare per la prima volta in Emilia-Romagna un appuntamento dedicato a un comparto dinamico come quello del caravanning significa intercettare un mercato in crescita, connesso ai nuovi modelli di mobilità, di turismo all'aria aperta e di consumo del tempo libero» ha commentato Antonio Bruzzone, Amministratore Delegato di BolognaFiere. La manifestazione, ospitata nel Padiglione 19, si articolerà in quattro giornate, con la prima giornata e mezza dedicate esclusivamente agli operatori professionali e apertura al pubblico prevista da venerdì 10 aprile alle ore 14.