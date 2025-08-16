Cadillac come Mercedes e Bmw: a Pebble Beach esposta la più potente di sempre

Riproponendo quello che fanno Mercedes Manufaktur e Amg, o ancora Bmw Individual e M, il programma Curated by Cadillac porta nel mercato Usa, e in quelli dove viene distribuito il brand premium di General Motors, il principio della personalizzazione spinta assieme alla opportunità di combinare le scelte individuali per carrozzeria e interni con sistemi propulsivi di elevata potenza. Non a caso il primo modello Curated by Cadillac, che sarà esposto da oggi al Concours Village di Pebble Beach, è una CT5-V Blackwing con un V8 sovralimentato 6,2 litri con potenza di 668 Cv e 850 Nm di coppia massima. Come si conviene questa speciale CT5-V sarà prodotta su ordinazione in un limitato numero di esemplari presso l'Artisan Center di Warren, nel Michigan.

«Curated by Cadillac incarna il nostro impegno nel fornire un livello di personalizzazione elevato - ha affermato John Roth, vicepresidente global di Cadillac - Attingendo all'esperienza maturata con l'elettrica Celestiq, un'auto ultra-lusso costruita a mano, offriamo ora a un numero limitato di clienti della CT5-V Blackwing l'opportunità di creare un veicolo unico come la loro storia». Con il nuovo programma Curated by Cadillac - che prevede l'ordine presso il proprio concessionario e l'intervento di un concierge Cadillac dedicato - l'arte della personalizzazione dei veicoli, si legge nella nota, raggiunge nuovi livelli per un numero limitato di clienti. Un risultato che passa per una palette ampliata con oltre 160 colori, tra cui finiture lucide e satinate, ciascuna applicata a mano da artigiani per garantire elevati standard di qualità.

E, nel caso degli interni, con una selezione più ampia di colori e materiali che possono essere abbinati in milioni di combinazioni diverse per creare un ambiente interno unico e personalizzato. Cadillac sottolinea che la creatività sarà affidata alle diverse concierge, ciascuna delle quali vanta un background nel design ed è formato e attrezzato per creare la visione unica del veicolo desiderata dal cliente. L'esperienza delle concierge spazia dal mondo della moda all'intrattenimento, dalle belle arti al design. Dalla collaborazione con alcuni degli artisti e dei marchi più rinomati al mondo alla progettazione degli interni di abitazioni di lusso, la loro abilità e l'impeccabile attenzione ai dettagli li ha fatti diventare consulenti di fiducia per i clienti della Curated by Cadillac. Negli Stati Uniti il prezzo della CT5-V Blackwing Curated by Cadillac parte da circa 158.000 dollari (136.000 euro).