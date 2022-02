Car of the Year 2022: diretta streaming oggi alle 17. Le finaliste: Born, Mustang Mach-E, Ioniq 5, EV6, 308, Mégane E-Tech ed Enyaq iV

GINEVRA - La cerimonia di premiazione dell' "Auto dell'anno 2022" si terrà oggi 28 febbraio e sarà trasmessa in diretta streaming alle 17:00 sul sito web e sul canale YouTubedel Salone di Ginevra (www.gims.swiss). I 61 membri della giuria di "The Car of the Year" provenienti da 23 Paesi dovranno incoronare la 59/ma vincitrice di uno dei premi più prestigiosi e ambiti nel mondo automobilistico. Queste le finaliste: Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech e la Škoda Enyaq iV.