Car of the Year 2026, ecco la lista delle 7 finaliste: C5 Aircross, Bigster, Grande Panda, EV4, CLA, R4 ed Elroq

Il cerchio si restringe sepre più. Dopo la fase in cui sono stati esaminati e valutati 35 modelli presenti nel mercato europeo e selezionati in precedenza, i 62 giornalisti specializzati di 24 Paesi che costituiscono la giuria del premio Car of the Year hanno scelto le sette finaliste. Sono Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq. Queste auto parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione e l'annuncio dell'auto vincitrice del premio Car of the Year 2025 avrà luogo al Bruxelles Motor Show il 9 gennaio 2026. Anche per questa edizione le sette finaliste al titolo di The Car Of The Year 2026 propongono una varietà di caratteristiche e sistemi propulsivi che conferma la situazione del mercato. Ci sono tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico e infine una che offre solo unità termiche, anche bifuel.

Le sette finaliste che sono state selezionate per partecipare all'attribuzione del prestigioso titolo di Car of the Year 2026 corrispondono perfettamente alla situazione del mercato europeo. I 62 giurati (tutti giornalisti specializzati che provengono da 24 diversi Paesi) hanno infatti selezionato all'interno della prima long list la Citroën C5 Aircross, la Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda, la Kia EV4, la Mercedes-Benz CLA, la Renault 4 e Škoda Elroq. Si tratta dunque di un mix fra vetture elettriche pure (sono tre), di cosiddette multi energy, che possono essere acquistate con motore a batteria o termico elettrificato (sono tre) e di una che prevede solo motori termici, ma con una variante bi-fuel a basso impatto ambientale in quanto alimentata a Gpl. In particolare il suv Citroën C5 Aircross di nuova generazione è proposto con un'ampia gamma di motorizzazioni, tra cui benzina, mild hybrid, plug-in hybrid ea anche in una variante 100% elettrica.

Quest'ultima è caratterizzata dalla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che consente di prelevare corrente dal veicolo per alimentare apparecchi elettrici o ricaricare e-bike. Dacia Bigster, il suv di segmento C che si posiziona al top nella gamma della marca del Gruppo Renault sopra la Duster, è disponibile con due nuove motorizzazioni elettrificate. Sono la Mild Hybrid 130 con un motore 1.2 TCe da 130 Cv e sistema a 48 Volt (trazione anteriore oppure integrale) e la Mild Hybrid-G 140 a doppia alimentazione (GPL e benzina). In questo caso l'autonomia complessiva può superare i 1.000 km. Gamma multi energy anche per Fiat Grande Panda, il suv compatto che propone tre diverse opzioni di propulsione. La versione ibrida utilizza un turbo 3 cilindri 1.2 da 100 Cv, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un cambio automatico eDCT 'easy drive'. La Grande Panda elettrica dispone di un'unità da 83 kW (113 Cv) alimentata da una batteria da 44 kWh, che offre un'autonomia combinata Wltp di 320 km. In gamma anche una versione benzina con motore termico tradizionale da 1,2 litri.

Kia EV4 è un'auto unicamente elettrica che viene proposta sia con carrozzeria berlina che hatchback. Sono previste configurazioni, che corrispondono a due livelli di capacità della batteria e quindi di autonomia. La Standard Range ne utilizza una da 58,3 kWh e arriva a 430 km (Wltp) prima della ricarica. La Long Range ha invece una batteria da 81,4 kWh e arriva ad un'autonomia (Wltp) di 630 km. Due varianti di carrozzeria (coupé quattro porte e shooting brake) anche per la Mercedes CLA basata sulla nuova piattaforma MMA che permette di utilizzare unità 100% elettriche o motori termici. La versione 250+ Electric ha trazione posteriore e motore da 200 kW (272 Cv) è affiancata dalla CLA 350 Electric 4Matic a trazione integrale con 260 kW (354 Cv). Previste anche la CLA 1.5 Mhev con motore benzina da 1,5 litri super-efficiente e la CLA 2.0 turbo in questo caso con un 2,0 litri da 250 Cv. Come indica la denominazione completa (E-Tech Electric) la Renault 4 è un modello alimentato esclusivamente a batteria, che ha riportato in vita l'icona dei modelli 'tuttofare'. 4 E-Tech Electric è commercializzata con due livelli di potenza, che corrispondono a due diverse autonomie.

La 120 Cv utilizza una batteria da 40 kWh che connettente di arrivare a 380 km senza ricarica. E la 150 Cv che Renault propone con una batteria da 52 kWh che si traduce in un'atonomia fino a 409 km. Anche la settima candidata, la Škoda Elroq, appartiene al segmento dei modelli esclusivamente elettrici. Questo non limita però la scelta di livelli di potenza, prestazioni e autonomia. La Elroq 50 ha un motore elettrico osteriore da 125 kW (170 Cv) e una batteria 55 kWh per un'autonomia Wltp fino a 560 km. Stesso schema per Elroq 60 (150 kW - 204 Cv, 63 kWh e 428 km di autonomia) ed Elroq 85 (210 kW - 285 Cv, 77 kWh, 560 km di autonomia). Infine la 'doppio motore' Elroq RS con 340 Cv complessivi, trazione integrale, batteria da 84 kWh e 400 km di autonomia.