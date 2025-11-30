Car of the Year 2026: le sette finaliste esposte a Milano. Fino all'8 dicembre al CityLife Shopping District

Auto, il magazine italiano organizzatore del prestigioso premio The Car of The Year, come ogni anno offre agli appassionati l'occasione per testare le sette auto finaliste che quest'anno sono esposte per 11 giorni dal 28 novembre all'8 dicembre a Milano CityLife in Piazza Tre Torri. Sono Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq. I 60 giurati, in rappresentanza di 23 Paesi europei, le hanno scelte su una rosa di oltre quaranta novità presentate durante l'anno. Anche per questa edizione le sette finaliste al titolo di The Car Of The Year 2026 propongono una varietà di caratteristiche e sistemi propulsivi che conferma la situazione del mercato. Ci sono tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico e infine una che offre solo unità termiche, anche bifuel.

Tutti gli appassionati e i curiosi avranno quindi la possibilità di vedere, toccare con mano e provare le vetture con gli istruttori professionisti della XDriving School fino a lunedì 8 dicembre registrandosi sul sito www.auto.it nella sezione The Car of The Year compilando la scheda di adesione, indicando la vettura che si vuole provare, oppure ci si potrà presentare nei giorni dell'evento, presso l'esposizione delle auto in Piazza Tre Torri a Milano CityLife, e compilare con le hostess la scheda di prenotazione per effettuare il test drive quando la vettura prescelta sarà libera. In particolare il suv Citroën C5 Aircross di nuova generazione è proposto con un'ampia gamma di motorizzazioni, tra cui benzina, mild hybrid, plug-in hybrid ea anche in una variante 100% elettrica. Quest'ultima è caratterizzata dalla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che consente di prelevare corrente dal veicolo per alimentare apparecchi elettrici o ricaricare e-bike. Dacia Bigster, il suv di segmento C che si posiziona al top nella gamma della marca del Gruppo Renault sopra la Duster, è disponibile con due nuove motorizzazioni elettrificate. Sono la Mild Hybrid 130 con un motore 1.2 TCe da 130 Cv e sistema a 48 Volt (trazione anteriore oppure integrale) e la Mild Hybrid-G 140 a doppia alimentazione (GPL e benzina). In questo caso l'autonomia complessiva può superare i 1.000 km.

Gamma multi energy anche per Fiat Grande Panda, il suv compatto che propone tre diverse opzioni di propulsione. La versione ibrida utilizza un turbo 3 cilindri 1.2 da 100 Cv, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un cambio automatico eDCT 'easy drive'. La Grande Panda elettrica dispone di un'unità da 83 kW (113 Cv) alimentata da una batteria da 44 kWh, che offre un'autonomia combinata Wltp di 320 km. In gamma anche una versione benzina con motore termico tradizionale da 1,2 litri. Kia EV4 è un'auto unicamente elettrica che viene proposta sia con carrozzeria berlina che hatchback. Sono previste configurazioni, che corrispondono a due livelli di capacità della batteria e quindi di autonomia. La Standard Range ne utilizza una da 58,3 kWh e arriva a 430 km (Wltp) prima della ricarica. La Long Range ha invece una batteria da 81,4 kWh e arriva ad un'autonomia (Wltp) di 630 km. Due varianti di carrozzeria (coupé quattro porte e shooting brake) anche per la Mercedes CLA basata sulla nuova piattaforma MMA che permette di utilizzare unità 100% elettriche o motori termici. La versione 250+ Electric ha trazione posteriore e motore da 200 kW (272 Cv) è affiancata dalla CLA 350 Electric 4Matic a trazione integrale con 260 kW (354 Cv).

Previste anche la CLA 1.5 Mhev con motore benzina da 1,5 litri super-efficiente e la CLA 2.0 turbo in questo caso con un 2,0 litri da 250 Cv. Come indica la denominazione completa (E-Tech Electric) la Renault 4 è un modello alimentato esclusivamente a batteria, che ha riportato in vita l'icona dei modelli 'tuttofare' nata nel 1961. 4 E-Tech Electric è commercializzata con due livelli di potenza, che corrispondono a due diverse autonomie. La 120 Cv utilizza una batteria da 40 kWh che connettente di arrivare a 380 km senza ricarica. E la 150 Cv che Renault propone con una batteria da 52 kWh che si traduce in un'atuonomia fino a 409 km. Anche la settima candidata, la Škoda Elroq, appartiene al segmento dei modelli esclusivamente elettrici. Questo non limita però la scelta di livelli di potenza, prestazioni e autonomia. La Elroq 50 ha un motore elettrico osteriore da 125 kW (170 Cv) e una batteria 55 kWh per un'autonomia Wltp fino a 560 km. Stesso schema per Elroq 60 (150 kW - 204 Cv, 63 kWh e 428 km di autonomia) ed Elroq 85 (210 kW - 285 Cv, 77 kWh, 560 km di autonomia). Infine la 'doppio motore' Elroq RS con 340 Cv complessivi, trazione integrale, batteria da 84 kWh e 400 km di autonomia. Queste auto parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione e l'annuncio dell'auto vincitrice del premio The Car of The Year 2026 avrà luogo al Bruxelles Motor Show il 9 gennaio 2026 alle ore 10 con diretta streaming disponibile su www.auto.it. Il vincitore succederà alla Renault 5 E-Tech Electric e all'Alpine A290.