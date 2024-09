Nissan Interstar e Primastar per il tempo libero, come navetta aziendale o ufficio mobile

DÜSSELDORF – Nissan ha scelto di esibire tre modelli (quattro veicoli in totale) presso il proprio stand all'edizione 2024 del Caravan Salon Düsseldorf (31 agosto – 8 settembre), la più grande fiera europea dedicata al turismo all'aria aperta (poi, tra il 14 e il 22, tocca al Salone del Camper di Parma dove saranno esposti oltre 600 veicoli ricreazionali) uno dei quali è in anteprima per il mercato tedesco. Si tratta dell'Interstar (fino a 6,4 metri di lunghezza a seconda delle versioni) proposto con moduli flessibili dalla PlugVan dopo aver incassato in estate la valutazione "Platinum" ai crash test EuroNcap con un punteggio complessivopari all'84%.

Decisamente il più colorato dei modelli esposti sullo stand da 180 mq ricavati nel padiglione 16, quello dove si trovano anche gli altri costruttori, il furgone di taglia grande della casa giapponese è in vetrina per esibire la sua potenziale versatilità. A seconda delle esigenze, Nissan lo promette agevole e rapido da modificare e adatto sia come unità “abitativa” mobile (un letto per due persone e, tra le altre cose, due serbatoi per l'acqua da 43 litri ciascuno) sia come officina o ufficio semovente.

Con il Primastar Seaside, la casa di Yokohama e la Dethleffs, che lo ha convertito, restano sul mercato con un veicolo ricreazionale dai costi accessibili. È un camper funzionale che in appena quattro metri e mezzo concentra fino a sei posti a sedere e quattro posti letto, due dei quali sono ricavati sotto il generoso tetto sollevabile protetto con plastica rinforzata con fibra di vetro che resiste a grandine e sassi. La novità della fiera riguarda l'anticipazione, ormai vicina alla versione di serie, dell'unità di controllo digitale sviluppata assieme alla Revotion che permette di comandare diverse funzioni a distanza anche attraverso una App.

La terza opzione esibita da Nissan al Caravan Salon Düssledor è il Primastar i versione FlexVan. Il modello può venire impiegato sia come navetta aziendale sia come veicolo familiare, eventualmente adattabile per il tempo libero con due, quattro, cinque, sei, sette o addirittura otto posti. A richiesta può essere equipaggiato con un tetto sollevabile e un sedile a panchina. Anche su questa, come su tutte le altre varianti camperizzate, vale la garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri.