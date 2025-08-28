​Caravan Salon 2025, Stellantis Pro One protagonista con 5 modelli in mostra. Dal Jumpy al Boxer passando per Ducato, Topolino e Ami

Stellantis Pro One sarà al Caravan Salon di Düsseldorf con la presentazione di cinque modelli. Citroën, Peugeot e Fiat Professional esporranno i furgoni Peugeot Boxer e Citroën Jumpy, due motrici di Fiat Professional Ducato nella configurazione Back to Back e le più piccole novità della famiglia Stellantis: la Citroën Ami Buggy e la Fiat Topolino. Nel dettaglio, - precisa una nota diffusa dal gruppo - presso lo stand sarà esposto il nuovo Citroën Jumpy TL (tempo libero: versioni speciali per le esigenze dei clienti dei camper) in nero perla-nera. Il motore 2.0 BlueHDi eroga 106 kW (144 CV) ed è abbinato a un cambio manuale a sei marce. Cerchi in lega da 17 pollici, paraurti e maniglie delle porte verniciati, finestrini e lunotto posteriore oscurati conferiscono agli esterni un aspetto deciso. Due porte scorrevoli manuali conducono all'abitacolo spazioso, dotato di sedili individuali per conducente e passeggero, entrambi riscaldabili.

Ricco l'equipaggiamento di infotainment cosi come la gamma dei dispositivi di sicurezza a bordo. In casa Peugeot, il fiore all'occhiello dello stand sarà il furgone Boxer TL (tempo libero: versioni speciali per i clienti dei camper) con motore 2.2 BlueHDi da 103 kW (140 CV) e cambio automatico a otto rapporti in colore grigio tuono. Il modello è dotato di serie di servosterzo elettrico, sedili individuali per conducente e passeggero, due porte USB e specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente. Il marchio Fiat Professional punta invece su Ducato, uno dei modelli di maggior successo nel mercato dei veicoli ricreazionali da oltre 40 anni. Al Caravan Salon, Fiat Professional espone due motrici Fiat Ducato in configurazione back-to-back nel colore bianco ghiaccio. Si tratta di una soluzione industriale unica, sviluppata nello stabilimento italiano di Atessa. Le motrici Ducato sono alimentate da una motorizzazione turbodiesel Multijet da 2,2 litri. La potenza del motore è di 132 kW (180 CV) e abbinata a un cambio automatico a otto rapporti.

La dotazione di serie include servosterzo elettrico, sedili individuali per conducente e passeggero, cruise control e limitatore di velocità, controllo elettronico della stabilità con controllo della trazione e assistenza alla partenza in salita, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e due porte USB. Oltre ai grandi veicoli base camper, Citroën e Fiat presentano anche le loro soluzioni di mobilità più piccole. Compagni di viaggio elettrici, Citroën Ami Buggy e Fiat Topolino, possono essere utilizzati per gli amanti del campeggio e delle soluzione en plein air per migliorare la propria mobilità nella destinazione delle vacanze all'insegna della praticità senza rinunciare al comfort.