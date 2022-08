Caravan Salon Düsseldorf, da venerdì in vetrina i camper elettrici su base Opel Zafira e-Life e Mercedes Eqv

DÜSSELDORF – Venerdì, per gli organi di informazioni e un pubblico selezionato (da sabato per tuti gli altri), apre il Caravan Salon Düsseldorf, la più grande fiera di settore al mondo, come spiegano gli organizzatori. L'evento, che chiude il 4 settembre, precede il Salone del Camper di Parma, in programma fra il 10 e il 18 settembre. Archiviate le restrizioni legate al Covid sono attesi 200.000 visitatori, oltre un decimo in più rispetto alla passata edizione. Gli espositori sono 736 (+25% rispetto ai 590 del 2021), più di 50 dei quali arrivano dall'Italia, da sempre uno dei paesi meglio rappresentati (la Germania è di gran lunga la nazione con il maggior numero di aziende coinvolte).

La fiera tedesca è una vetrina per gli operatori di 34 paesi, inclusi quelli che arrivano da Ucraina, Uganda, Nepal e Australia. La domanda di veicoli per il tempo libero è alta, ma i colli di bottiglia della filiera hanno frenato le consegne. Il mercato tedesco, il più importante del Vecchio Continente, è di qualche punto sopra i livelli pre-pandemia, ma è inferiore del 14% a quelli dello scorso anno malgrado 68.000 consegne in 7 mesi. Complice anche la scarsità di prodotto i prezzi sono cresciuti: le cifre tedesche valgono come riferimento e parlano di 61.313 euro per veicolo, circa 5.000 in più a confronto di quelli di un paio di anni fa.

Per l'Italia il turismo open air è importante: le stime per l'estate che sta finendo davano un aumento delle presenze tra i 2 e l'8%, tra 48 e 54 milioni. Il nuovo trend sembra essere quello di camper più compatti, anche per effetto del ridimensionamento dei nuclei familiari. Un'altra tendenza, peraltro agli esordi, è quella di veicoli sostenibili, come dimostrano le annunciate trasformazioni dell'Opel Zafire e-Life curata dalla Crosscamp, uno dei marchi della Hymer, la società tedesca controllata dall'americana Thor Industries, e del Mercedes Eqv proposta dall'elvetica Sortimo Walter Rüegg Ag.

Sul mercato c'è già l'E-Vanster, un camper elettrico realizzato dalla tedesca Pössl sulla base del Citroen Spacetourer. Con lo Scudo elettrico e grazie all'architettura dell'E-Transit della Ford l'offerta è destinata ad aumentare significativamente e rapidamente nei prossimi anni. In vetrina ci sono poi centinaia di soluzioni "convenzionali" sviluppate sulle piattaforme di Volkswagen e MAN, di Ford, di Peugeot e di Renault, oltre che di Iveco e Fiat Professional. Il Caravan Salon Düsseldorf copre quest'anno una superficie espositiva di 250.000 metri quadri, spalmati sulle aree esterne (molte e-Bike da provare) e sui 16 padiglioni coperti.