Cavallino Classic Monaco: l’epopea Ferrari in F1 protagonista nel Principato. Dal 23 al 26 aprile alla marina dello Yacht Club

La prima edizione del Cavallino Classic Monaco ha già molte possibilità di entrare nella storia. Dal 23 al 26 aprile, la marina dello Yacht Club de Monaco ospiterà il primo Concours d’Elegance interamente dedicato alle Ferrari di Formula 1.

Un’esposizione senza precedenti che presenterà alcune delle monoposto più straordinarie del Cavallino Rampante, automobili che hanno lasciato un segno indelebile non solo nella storia della Ferrari, ma anche nella stessa storia della Formula 1. Per quattro giorni straordinari, l'evento renderà omaggio al DNA racing della Casa di Maranello, fondata quasi 80 anni fa con un’unica grande ambizione: costruire auto da corsa e trionfare nei circuiti di tutto il mondo.

Un evento di questa portata non poteva che svolgersi in occasione del 15° Grand Prix de Monaco Historique, la celebre manifestazione biennale che omaggia il passato leggendario della Formula 1, organizzata dall'Automobile Club de Monaco (ACM). Dal 1929, il Principato rappresenta la tappa più glamour e affascinante del calendario della Formula 1, e tra le sue strette strade grandi piloti hanno impresso pagine leggendarie della storia di questo sport. Alcune di queste pagine sono state scritte proprio sulle Ferrari che saranno protagoniste del Cavallino Classic Monaco.

A Monte Carlo, il motorsport si vive in un modo davvero unico e impossibile da replicare. Eppure, gli elementi che lo definiscono sono gli stessi che animano lo spirito di Cavallino Classic: passione, eleganza, lifestyle, ambientazioni esclusive e ospitalità impeccabile. Semplicemente, non esiste posto migliore al mondo per rendere omaggio all’epopea di Ferrari in Formula 1.