Centomiti, a Verona la storia dell'automobile in 100 modelli: un tuffo nel passato per comprendere il futuro

ROMA – Cento modelli per raccontare la storia dell'auto dalle origini ad oggi: è questa la mission della Mostra Centomiti in programma a Verona Fiere l'11 e il 12 maggio prossimi. Dove suggestione e storia si mescolano per "insaporire" una sfilata di auto iconiche che hanno cambiato nel tempo il nostro stile di vita e la nostra società, segnando anche in modo significativo la nostra storia economica e culturale.

Saranno, appunto, 100 auto che (a livello mondiale e tra migliaia di modelli progettati in oltre cento anni di produzione automobilistica) hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo tecnico, stilistico e sportivo del mezzo di trasporto più diffuso, utilizzato e amato. La mostra sarà curata da Luca Gastaldi, giornalista e storico dei motori ed è realizzata grazie allo speciale contributo di partner internazionali, tra cui spiccano collezionisti italiani e stranieri, club di marca e le più importanti istituzioni museali: in primis il Museo Nicolis di Verona, vero e proprio scrigno di tesori a quattro ruote.

Si tratta, insomma, di una importante occasione per tutti gli appassionati di quattro ruote vogliosi di immergersi nella storia attraverso un percorso coinvolgente che parte dal Triciclo Benz realizzato in Germania nel 1886 e arriva alle supercar elettriche di ultima generazione. Il tutto accompagnato da immagini, video e testi narrativi. Anche perché è solo guardando al passato che si può comprendere meglio il futuro.