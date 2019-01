CES 2019, dall’intelligenza artificiale alla mobilità smart. Le novità tech a Las Vegas dall’8 gennaio

LAS VEGAS - Dai display che si piegano alla definizione in 8K, dalle nuove tv con Intelligenza artificiale alle novità tecnologiche nel settore auto che stanno prendendo sempre più la scena. Questo e altro è atteso al Ces di Las Vegas, la più importante fiera dell’elettronica al consumo che si apre l’8 gennaio ma che da anni non è ribalta dei grandi annunci dei big che oramai organizzano eventi “ad hoc”. Oltre 4.500 aziende, tra cui 1.200 start-up, esporranno migliaia di prodotti davanti ad una platea attesa di 180mila persone. Una fetta importante dell’appuntamento saranno le novità della mobilità alternativa che anche il Wall Street Journal ha inserito tra i trend tecnologici del 2019.

Al Ces debutterà Elevate di Hyundai, un mezzo di trasporto dotato di gambe robotiche in grado di circolare su strada e su terreni più impervi, arrampicandosi proprio come farebbe un quadrupede. Ma c’è anche Bosch che a Las Vegas mostrerà uno shuttle a guida autonoma e Kia con la «guida emotiva» basata sull’intelligenza artificiale (AI). E ci saranno pure Nissan, Kia e Lexus. Accanto alle dimostrazioni di auto senza conducente, Bmw mostrerà una moto che si guida da sola. In ambito più strettamente tecnologico, non mancherà Samsung. Il colosso sudcoreano annuncerà nuove tv (Serif TV e The Frame) con tecnologia Qled: fanno parte della gamma ‘lifestyle TV’, dispositivi che non si limitano alla fruizione dei video ma arredano. Quest’anno al Ces Samsung presenterà anche otto nuovi progetti relativi all’intelligenza artificiale sviluppati dal Creative Lab. Tra questi c’è aiMO, uno strumento di registrazione che sfrutta una custodia per smartphone a forma di orecchio umano per registrare suoni più realistici.

Sempre in tema AI, sul palcoscenico della fiera in programma fino all’11 gennaio salirà anche LG con le nuove tv dotate di ThinQ AI. Un algoritmo migliora le immagini e l’audio analizzando la sorgente dei contenuti e identificando le condizioni ambientali intorno al dispositivo. LG dovrebbe mettere in mostra anche una tv pieghevole da 65 pollici ad un prezzo sopra i 10mila dollari. Non dovrebbe esserci invece il telefono pieghevole dell’azienda. In tema di definizione immagini a Las Vegas è prevista la nascita di 8K Association, un consorzio creato per promuovere i prodotti con questo tipo di risoluzione (7680 x 4320 pixel) e tutto il relativo ecosistema (dai contenuti ai canali televisivi che lo utilizzano). A puntare sugli smartphone dovrebbe essere Sony. Il produttore nipponico dovrebbe focalizzarsi sulla presentazione di nuovi dispositivi Android di fascia media e più bassa e non dovrebbe mancare una parte dedicata al 5G, nuovi prodotti legati al settore dell’intrattenimento come - anche in questo caso - un Tv 8K da ben 98 pollici.

Infine Lenovo, dovrebbe concentrarsi sui nuovi notebook (ThinkPad E490 e ThinkPad E590) destinati alla fascia bassa del mercato consumer che si affiancheranno ai recenti Thinkpad L390 e L390 Yoga. Infine, tra i protagonisti del Ces di Las Vegas ci saranno Alexa di Amazon e Google Assistant, i due assistenti virtuali che saranno onnipresenti: dagli elettrodomestici ai televisori, dalle auto ai giocattoli, tutto risponderà a comandi vocali.