CES 2025, dalla IA all'automotive del futuro. Dal 7 al 10 gennaio in scena a Las Vegas la tecnologia che verrà

Il 2025 della tecnologia riparte dalla nuova edizione del Consumer Electronics Show, il Ces di Las Vegas che apre il 7 gennaio prossimo. E l'evento mondiale più importante del settore che lo scorso anno ha attratto oltre 4mila aziende espositrici e 135mila visitatori. Nata nel '67 come fiera dedicata all'elettronica di consumo, si è evoluta fino a diventare una vetrina per ogni tipo di innovazione, dai gadget agli elettrodomestici smart all'automotive alla realtà aumentata e virtuale fino all'immancabile intelligenza artificiale. Oltre alle proposte dei diversi big della tecnologia in materia di IA gli organizzatori hanno dedicato diversi keynote nel contenitore 'Great Minds'. Poi spazio alle novità con Intel, Amd e Qualcomm pronte a svelare processori di nuova generazione spingendo le prestazioni verso nuovi orizzonti, soprattutto nell'ambito dell'IA. Attese le nuove schede grafiche GeForce Rtx serie 50 che promettono di rivoluzionare i videogame. Sono targate Nvidia, l'azienda che nel 2024 è divenuta la prima società tecnologica per capitalizzazione al mondo. Anche l'automotive sarà al Consumer Electronics Show.

Per la prima volta, però, molte case automobilistiche tra cui Ford e General Motors hanno deciso di saltare la kermesse. Saranno Honda e la startup Scout a rappresentare la categoria con auto elettriche e, nel caso di Waymo, a guida autonoma. Quest'ultima dovrebbe confermare l'avvio del servizio di robotaxi nelle principali città statunitensi e in via sperimentale in Europa. L'Italia porta a Las Vegas 46 startup provenienti da 14 regioni. Tra le compagini più numerose al padiglione in Eureka Park organizzato dall'Agenzia Ice, quella della Sardegna e del Piemonte che supportano la manifestazione in maniera istituzionale. Le regioni del Nord annoverano la maggioranza delle startup, ma il Sud è ben rappresentato con imprese provenienti da Campania, Sicilia, Molise, Puglia e Calabria. Il Ces non è dedicato agli smartphone ma ogni anno offre comunque uno sguardo alle più recenti innovazioni nel settore. Ad esempio, Tcl ha in programma di svelare la sua tecnologia Qd-Mini Led che verrà utilizzata anche su telefoni, tablet e smartwatch. Peraltro, un modello dell'azienda (lo smartphone 50 Pro Nxtpaper 5G) con uno schermo che imita la carta e respinge i riflessi ha già vinto il Ces Innovation Award 2025.

A Las Vegas si vedono spesso prodotti sperimentali ma nessun annuncio dei big del settore che decidono oramai di tenere conferenze indipendenti per i loro prodotti. Come Samsung che ha scelto fine gennaio, quindi non Las Vegas, per svelare il suo nuovo Galaxy S25, rivale diretto dell'iPhone. Il colosso coreano dovrebbe invece portare al Ces il suo primo visore di realtà mista in collaborazione con Qualcomm e Google. Quest'ultima ha già annunciato la piattaforma Android Xr che copre sia realtà aumentata che virtuale e non è detto che al Ces non arrivino nuovi modelli pronti a girare sul futuristico sistema operativo. Parlando di intrattenimento, spazio alle console portatili di prossima generazione in testa quelle di Lenovo, Asus e Msi. Al Ces sembra calata, infine, l'attenzione verso i televisori. L'avvento dei pannelli con tecnologia 8K non è stato seguito da contenuti in grado di beneficiare concretamente dell'innovazione tecnica. Più utile guardare alle tv che possono migliorare trasmissioni standard verso una qualità di visione superiore, tramite il cosiddetto 'upscaling'.