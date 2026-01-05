CES 2026, al via la fiera delle meraviglie di Las Vegas: focus su intelligenza artificiale e la mobilità green

Come di consueto, all'inizio del nuovo anno Las Vegas si trasforma nella capitale dell'innovazione tecnologica. Il Ces 2026, la fiera di settore più importante al mondo, partirà ufficialmente il 6 gennaio e andrà avanti fino al 9 gennaio. Messi ormai in archivio i grandi eventi legati alla visione avveniristica della guida completamente autonoma - come l'arrivo ad una conferenza dell'allora ceo di Mercedes Dieter Zetsche a bordo di una robo-ammiraglia o il viaggio da Los Angeles a Las Vegas con una delle prime Audi senza pilota, entrambi nel 2015 - l'edizione 2026 del Consumer Electronic Show (Ces) si concentrerà su temi concreti e di forte impatto sia per l'industria che per gli utenti. Si inizierà dopo il discorso sullo stato dell'industria a cura degli organizzatori dell'evento (la Consumer Technology Association - Cta) con il puntuale intervento di Roland Buschel ceo di Siemens. Il manager sottolineerà come l'intelligenza artificiale, i digital twin e l'automazione stiano guidando una nuova era dell'intelligenza artificiale, con enormi implicazioni per il futuro dei trasporti.

Nell'enorme (e appena rinnovato) parco espositivo del Las Vegas Convention Center, i visitatori del Ces potranno approfondire un'esperienza ancora più completa con il tour Future of Mobility and Beyond che sarà dedicato agli ultimi (e soprattutto ai futuri) progressi nella tecnologia dei trasporti e dei veicoli. Come ormai avviene da molti anni, al più importante evento mondiale dedicato all'elettronica di consumo, anche il Ces 2026 vedrà una nutrita e qualificata partecipazione delle principali Case automobilistiche mondiali e dei fornitori di ogni livello, dai colossi come Bosch e Mobis alle piccole e fondamentali start-up. Oltre alle significative dimostrazioni all'aperto di Bmw, Magna Electronics e Valeo negli stand della LVCC West Hall. ci saranno, tra i nomi più importanti come John Deere, Hyundai, Honda, Mercedes-Benz, Nvidia, Lg, Segway, Tensor, Waymo, Intel, Zf, Valeo e Qualcomm. Bmw in particolare punterà sul concentrato di innovazione tecnologica presente nel primo modello della Neue Klasse, il suv elettrico iX3.

Nel suo complesso il tour Future of Mobility and Beyond offrirà approfondimenti sulla mobilità e sulla tecnologia dei veicoli, inclusi quelli elettrici e quelli a guida semi-autonoma (con un focus concentrato sugli Adas) o totalmente autonoma. Ma anche sulle fonti energetiche e sulle soluzioni per ottenere la massima autonomia dai vari sistemi propulsivi, sulle auto connesse, sulle innovazioni ecosistemiche, sui sistemi di infotainment all'avanguardia e sull'iintegrazione dei droni nei network di mobilità. Nella sezione Vehicle Tech e Advanced Mobility del Ces 2026 i protagonisti saranno evidentemente gli innovatori nella tecnologia automobilistica. Bosch metterà in mostra un ampio ventaglio di novità (alcune già disponibili) per rendere sempre più sicuri, comodi, connessi e green i veicoli. In Nevada c'è anche l'Italia, con 51 startup, giunte negli Usa attraverso la missione organizzata da Area Science Park. Tra gli stand esoscheletri, chatbot per gli acquisti, soluzioni di protezione digitale e progetti di realtà estesa e 3D.

Finora, una tendenza del Consumer Electronic Show sembra quella di mettere assieme intelligenza artificiale e piccoli robot. Se la startup Takway ha realizzato un'evoluzione del tamagotchi dotato di IA, la giapponese Ludens AI ha risposto con Cocomo e Inu. Si tratta di due animaletti interattivi; il primo può camminare per casa mentre il secondo resta fermo sulla scrivania, muovendo la coda e sbattendo la sua unica palpebra alla voce. E poi Vex, una sfera che segue cani e gatti nelle stanze in cui si trovano per monitorare quello che fanno. Il binomio tra robotica e IA si realizza anche nella cura della casa. Cloid di Lg è un umanoide pensato per piegare gli indumenti o caricare la lavastoviglie. L'idea è quella di ambiente del tutto comunicante, dove la lavatrice può avvisare Cloid della fine del ciclo o il frigorifero può aprire da solo le porte per consentire al robot di controllare cosa manca. Onero H1 di SwitchBot va anche oltre, promettendo di mettere in ordine le camere dei bimbi e preparare il caffè.

L'IA utile trova spazio nel NotePin di Plaud, un gadget da agganciare alla giacca o vestire come ciondolo per registrare riunioni di lavoro da ritrovarsi trascritte sul computer in 112 lingue. Non mancano gli aggiornamenti di dispositivi già consolidati, come la nuova serie di televisori e proiettori di Samsung, i monitor e portatili di Lg e gli accessori di Belkin per smartphone e videogame.