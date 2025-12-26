CES 2026, per il secondo anno consecutivo l'Anfia porta l'innovazione delle startup italiane a Las Vegas

Per il secondo anno consecutivo, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia) sarà presente al Consumer Electronic Show (Ces) 2026 grazie alla rinnovata collaborazione con l'Agenzia ICE - Italian Trade & Investment Agency che curerà la presenza a Las Vegas attraverso il suo ufficio di Chicago. ..Nella West Hall - Stand 5374 - del grande parco espositivo Las Vegas Convention Center, Anfia sarà presente, in collaborazione con il Politecnico di Milano, Stellantis ed Eldor, per mettere in mostra durante il più grande evento mondiale dedicato all'innovazione le più avanzate tecnologie italiane nel campo dell'elettronica di bordo e dei sistemi di mobilità connessa e autonoma, oltre ad una serie di soluzioni per la gestione intelligente dell'energia.

In particolare nello stand sarà presentata una Fiat 500e a guida autonoma che è stata sviluppata dal Politecnico di Milano e in particolare dal suo team di ricerca PoliMOVE che - va ricordato - proprio durante le edizioni 2022 e 2023 del Ces ha vinto l'Indy Autonomous Challenge (IAC) stabilendo record mondiali per auto a guida autonoma. L'area espositiva del Padiglione Italia al grande evento di Las Vegas ospiterà, come nel 2025, numerose startup italiane il cui lavoro - in molti casi - ha come oggetto proprio i temi della mobilità del futuro, dall'intelligenza artificiale applicata al lavoro e ai veicoli, della sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

Il claim scelto per il Ces 2026 (Inspired by legacy, designed by vision) si accorda perfettamente con l'identità dell'ecosistema startup italiano. Il nostro, ribadiscono gli organizzatori della missione a Las Vegas, è un Paese che innova partendo dalle proprie radici, trasformando ingegno, curiosità e cultura del design in tecnologie scalabili, capaci di migliorare la qualità della vita e rendere più competitive le imprese. Le soluzioni presentate spaziano dalla gestione intelligente dell'energia, con piattaforme di community management per ottimizzare la produzione di elettricità green, fino a tecnologie di ricarica laser in grado di alimentare a distanza sensori e telecamere senza cablaggi né sostituzione di batterie. Interessante sul fronte della sicurezza, la presentazione da parte delle startup italiane di airbag indossabili, progettati per chi lavora ma utilizzabili anche nella vita quotidiana, ad esempio dalle persone anziane. La sicurezza si estende anche alla mobilità, con strumenti per rilevare la sonnolenza alla guida o accessori per motociclisti che comunicano informazioni tramite vibrazioni.

Le startup italiane e i programmi nazionali di innovazione saranno ospitati nel Padiglione Italia che, al Ces, è situato nell'Eureka Park. Si tratta di 51 startup che provengono da 13 Regioni italiane, con una forte rappresentanza di Lazio e Lombardia, seguite da Veneto e Puglia, e una presenza significativa anche di quelle in arrivo da Sicilia, Sardegna, Campania, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia parteciperà anche in veste istituzionale.