A poco più di un mese dall'apertura al pubblico – fissata a Las Vegas per martedì 6 gennaio 2027 – gli organizzatori del Consumer Electronics Show (CES) hanno delineato i tratti principali del programma della prossima edizione, che si preannuncia da record sul fronte della mobilità. La Consumer Technology Association (CTA) ha infatti annunciato che l'area espositiva dedicata a Vehicle Tech and Advanced Mobility supererà per la prima volta nella storia della manifestazione i 32.500 metri quadrati, estendendosi tra la West Hall e la Central Plaza del Las Vegas Convention Center.

Il keynote inaugurale di Antonio Filosa e le novità Stellantis. Tra i momenti più attesi del CES 2027 spicca la partecipazione di Stellantis in qualità di espositore e, soprattutto, il keynote che il ceo Antonio Filosa terrà nella sessione inaugurale di martedì 6 gennaio 2027 presso la Palazzo Ballroom del Venetian Resort.

Stando alle anticipazioni diffuse dagli organizzatori e da CTA, l'intervento di Filosa metterà al centro le strategie per rendere la mobilità più intelligente e personalizzata. Il percorso delineato punta sull'integrazione di tecnologie avanzate all'interno dei veicoli, dei software e degli ecosistemi digitali, con l'obiettivo di offrire ai clienti un'esperienza d'uso più fluida e intuitiva. In base a quanto indicato in precedenza dalla CTA, Stellantis ha inoltre in programma di presentare a Las Vegas nuovi veicoli e piattaforme software, accompagnati da dimostrazioni dal vivo delle innovazioni in azione.

Il ritorno di Ford, i costruttori in pista e il tema robotaxi. Il comparto automotive del CES 2027 si arricchisce anche di altri passaggi di rilievo, a partire dal ritorno tra i grandi espositori di Ford, che si affianca a marchi come BMW, Kia, Geely e XPeng. Nel programma emergono inoltre gli annunci legati allo sviluppo delle tecnologie di Waymo per l'espansione dei robotaxi nel trasporto urbano.

I punti chiave del CES 2027 sulla mobilità

Apertura: 6 gennaio 2027 a Las Vegas, a poco più di un mese dall'avvio della manifestazione

Spazio espositivo: oltre 32.500 metri quadrati per Vehicle Tech and Advanced Mobility tra West Hall e Central Plaza del Las Vegas Convention Center (nuovo primato storico per il CES)

Keynote Stellantis: il ceo Antonio Filosa interverrà nella giornata inaugurale alla Palazzo Ballroom del Venetian Resort su mobilità intelligente, personalizzata, software ed ecosistemi digitali, con anticipazioni su nuovi veicoli, piattaforme software e dimostrazioni pratiche

Altri protagonisti: ritorno di Ford, presenza di BMW, Kia, Geely e XPeng e focus sulle tecnologie Waymo per i robotaxi urbani