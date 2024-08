Chengdu Motor Show, apre la vetrina dei trend automobilistici cinesi. In primo piano le start-up più attive: Nio, Li Auto e Xpeng

Apre oggi con il record di 130 Case costruttrici presenti l'edizione 2024 del Chengdu Motor Show, una delle più importanti esposizioni dedicate all'auto e alla mobilità in Cina. Mai come quest'anno i riflettori saranno puntati sui brand locali che - per il rapidissimo progresso nella qualità e nell'attrattività dei prodotti - restano in ambito Nev (New energy vehicle) i preferiti dalla clientela cinese. Pubblicato a poche ore dall'apertura dell'evento - che è organizzato da Hannover Milano Fairs China Ltd - lo studio di JD Power intitolato China New Energy Vehicle Customer Experience Value Index conferma infatti l'ottima salute del Made in China rispetto anche a quasi tutti i marchi d'importazione più blasonati. Quest'anno, le startup cinesi hanno ottenuto un punteggio medio di 783 su una scala di 1.000. Tra queste, Nio si è classificata prima con un punteggio di 798, seguita da Li Auto e Xpeng. I gruppi tradizionali cinesi hanno ottenuto un punteggio medio di 767, mentre i marchi internazionali si sono attestati a 776, tra cui Mercedes-Benz in cima alla lista con un ottimo 789 punti.

Lo studio di JD Power, giunto al suo terzo anno, si è basato sulle risposte di 8.733 proprietari di veicoli a nuova energia che li hanno acquistati in 81 grandi città della Cina tra aprile 2023 e aprile 2024. Il valore di molte delle auto elettriche o ibride plug-in cinesi (quelle che rientrano fra i Nev) è cresciuto - sottolineano gli analisti locali - non solo per effetto della forte competizione interna, ma anche (e soprattutto) per il successo che i modelli Made in China di ultima generazione incontrano all'esportazione, alimentando con gli importanti profitti investimenti ed evoluzione tecnica e stilistica. È il caso di Li Auto che ha presentato a Chengdu i suoi modelli Serie L e Mega rivelando anche i piani futuri per la tecnologia di guida intelligente. L'azienda ha inoltre annunciato il reclutamento di ben 10mila esperti per il suo sistema di guida autonoma di nuova generazione, basato su modelli end-to-end e Vision-Language Models (VLM). All'avanzata dei marchi emergenti - come appunto Nio, Li Auto e Xpeng - i 'giganti' come Chery Holding sono sbarcati in forze a Chengdu per impressionare con la vastità dell'offerta. Attraverso i suoi quattro marchi (Chery, Exeed, Jetour e iCar) il Gruppo porta al debutto a questo Salone l'incredibile quantità di 35 modelli principali.

In particolare, il marchio Chery esibisce 12 modelli, concentrandosi sia sui propulsori termici che su quelli a nuova energia, con nuove aggiunte alle sue popolari serie Tiggo e Arrizo. Smartphone puntati per le foto di rito su Tiggo 8 Plus, Tiggo 7 Plus 2025, Tiggo 8L e altri modelli significativi. Fulwin - gamma di Nev cha fa sempre capo a Chery - svela il Concept del coupé intelligente E05 progettato per il mercato globale. Dal marchio Exeed arriva il modello elettrico a quattro ruote motrici Yaoguang C-DM, insieme a Sterra ES ed ET. Jetour avvia la prevendita del nuovo Shanhai L7, mentre il marchio di veicoli a nuova energia iCar espone prodotti chiave come iCar 03T e iCar V23. Al Salone Chery lancerà anche il suo Fulwin Co-Creation Plan invitando gli utenti a partecipare a un workshop di progettazione collaborativa, dove ognuno potrà contribuire a creare la vettura dei suoi sogni ed esplorare varie possibilità nello sviluppo della tecnologia automobilistica.