Chicago Auto Show 2026, il più vecchio salone auto degli Usa è stato vetrina di novità. Ha fatto segnare circa 220mila presenze

Sono lontani i tempi in cui il Chicago Auto Show, il più vecchio nel panorama automobilistico degli Stati Uniti essendo nato nel 1901, attirava mezzo milione di visitatori non solo perché rappresentava un momento privilegiato per fare acquisti ma anche era considerato il vero Salone del Nordamerica, il preferito da Gm, Ford e Chrysler. L'edizione 2026 che si è appena svolta nella splendida cornice della McCormick Place, sulle rive del lago Michigan, ha fatto segnare circa 220mila presenze, in leggero calo rispetto al 2025 e al 2024. Ma ha ampiamente soddisfatto gli espositori - tra cui diversi brand di Stellantis - perché l'evento ha spostato il baricentro da Salone per appassionati di automobili a momento di intrattenimento e riflessione per le famiglie e le comunità.

Molti i momenti di confronto e di celebrazione, come la consegna del premio What Drives Her Trailblazer Award che viene assegnato ogni anno dagli organizzatori dello Show (in collaborazione con A Girls Guide to Cars) ad una donna del mondo automotive e che si sia particolarmente distinta nella sua attività. Per il 2026 il trofeo è stato assegnato a Chris Feuell, ceo della marca Chrysler e responsabile di Alfa Romeo North America. La Feuell è il secondo manager di Stellantis a ricevere il riconoscimento, visto che nel 2025 era stato attribuito a Audrey Moore, vice presidente e chief engineer del programma berline per il Nord America.

«Chris Feuell esemplifica cosa significhi essere un'apripista nell'industria automobilistica odierna - ha affermato Jennifer Morand, direttrice generale del Chicago Auto Show - Non solo guida due marchi storici, ma si impegna anche a sostenere altre donne, condividendo la sua esperienza, sostenendo un dialogo significativo e aiutando ad aprire le porte alla prossima generazione. La sua leadership e la sua generosità riflettono la vera missione del premio What Drives Her Trailblazer». La Feuell è membro del consiglio consultivo dell'Eli Broad College of Business della Michigan State University ed è consigliere non esecutivo nei board di The Boyd Group, LLC e Friends of the Children, Detroit. Nel 2025 èstata inserita nella lista delle 100 donne leader nel settore automobilistico da Automotive News.