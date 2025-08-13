Chrysler compie 100 anni: grande festa a Pebble Beach per l'orgoglio americano

Come sempre accade quando uno storico marchio Usa doppia la boa dei 100 anni, gli organizzatori del Pebble Beach Concours d'Elegance aggiungono una classe dedicata, non solo per celebrare l'anniversario ma anche (e soprattutto) per permettere ai collezionisti che posseggono gli esemplari più rari e più importanti del secolo di vita di esibirli sui green del celebre resort californiano. Nell'edizione 2025 del Concours d'Elegance questo privilegio è spettato a Chrysler che ha compiuto ufficialmente 100 anni lo scorso 6 giugno, giorno della registrazione della società nel 1925 come Chrysler Corporation nel 1925. «Le origini di Chrysler - scrive Lee Iacocca, grande presidente e amministratore delegato dell'azienda dal 1978 al 1992 - risalgono alla Maxwell Motor Company, Inc. fondata nel 1913.

La prima auto Maxwell era stata prodotta nel 1904 da Jonathan Maxwell e Benjamin Briscoe, che nel 1909 entrarono a far parte della United States Motor Company, marca che ebbe breve vita. Con il disfacimento di questa associazione nel 1913, Maxwell continuò da solo fino alla recessione del dopoguerra. Nel 1920, profondamente indebitata e sull'orlo del fallimento, Maxwell convinse Walter P. Chrysler, che si era dimesso dalla divisione Buick della General Motors, a unirsi allo sforzo di rilancio dell'azienda. Nel 1922, Maxwell rilevò la Chalmers Motor Car Co. (fondata nel 1908) e l'anno successivo, Chrysler ne acquisì il controllo. Sotto la guida di Chrysler, l'azienda iniziò a produrre automobili competitive, a partire da una rivoluzionaria 6 cilindri presentato al Salone dell'Automobile di New York del 1924.

Nel 1925, appunto il 6 giugno, la Maxwell Motor Company divenne la Chrysler Corporation, con Walter P. Chrysler come presidente. Con l'acquisto della Dodge Brothers, Inc. (fondata nel 1914) e l'introduzione della Plymouth nel 1928, la Chrysler Corporation divenne una presenza importante nell'industria automobilistica americana». Fra i tantissimi modelli che in questi 100 anni hanno scritto la storia dell'automobile Usa, sono da ricordare la Model B del 1924 l'auto del debutto della marca che venne presentata ufficialmente al Commodore Hotel di New York ed ebbe un successo immediato con 32.000 immatricolazioni già alla fine dell'anno. La Model B aprì la strada a Chrysler, che divenne il primo costruttore americano a partecipare alla 24 Ore di Le Mans nel 1925.

Un modello forse ancora più significativo fu la Airflow del 1934 una delle auto di serie più audaci e lungimiranti del periodo prebellico (fu una delle prime auto americane ad adottare una struttura portante con traverse scatolate integrate nella carrozzeria in acciaio stampato) e incredibilmente aerodinamica. Splendido esempio di creatività non fu però un successo commerciale. Nel 1955 Chrysler fece debuttare la C300 considerata da molti la prima muscle car americana. Sotto il cofano era infatti ospitato un imponente V8 Hemi da 5,4 litri con due carburatori quadricorpo che erogava (un record per l'epoca) ben 300 Cv. Una eredità raccolta nel 1960 con la Chrysler 300F anch'essa progettate pensando alle prestazioni.

Il motore V8 da 6,7 litri erogava 375 Cv, ma per chi voleva ancora di più venne costruita in versione da 400 Cv. Da sempre riconosciuta per la produzione di auto che univano lusso, potenza e innovazione Chrysler ha lanciato - soprattutto nel dopoguerra e nei tempi più recenti - anche una serie di vetture speciali e di concept che nel tempo sono diventati rari oggetti da collezione. E' il caso della Chrysler ME Four Twelve Concept una supercar con motore quadriturbo 12 cilindri presentata nel 2004 che ha raggiunto, nell'ultimo passaggio di proprietà, i 3 milioni di dollari.

Ha invece toccato i 500mila dollari la Chrysler 300C Tourer by Bertone una station wagon di lusso ad alte prestazioni (motore HEMI V8 da 5,7 litri con 340 Cv) con interni impreziositi da materiali di alta qualità e tecnologie all'avanguardia. Stesso prezzo per la Chrysler Imperial Concept, una ipotesi di berlina di lusso. Che traeva ispirazione dalle grandi auto di lusso del passato e che venne lanciata al Salone dell'Auto di Detroit del 2006. Tra le Chrysler più preziose di sempre da ricordare anche la Chrysler D Elegance Concept - un capolavoro di design futuristico creata in collaborazione con Ghia - valutata oltre 300.000 dollari.