Citroën, 4 posti letto, angolo cottura e doccia nel camper Holidays da meno di 5 metri di lunghezza

DÜSSELDORF – Misurato nelle dimensioni (quasi 5 metri di lunghezza, 4,98 per la precisione), ma anche nel prezzo (quello annunciato in Germania parte da poco meno d 49.000 euro), il Citroën Holidays presentato al Caravan Salon Düsseldorf (31 agosto – 8 settembre) offre fino a quattro posti letto ed è ordinabile da subito. Sviluppato sulla base dello SpaceTourer, il camper del Doppio Chevron beneficia di tutti gli aggiornamenti estetici e tecnologici, che includono l'infotainment di nuova generazione che si comanda attraverso lo schermo a sfioramento da 10'' e fino a 17 dispositivi di assistenza alla guida.

La versione meno costosa del modello per il turismo all'aria aperta è equipaggiata con il motore a gasolio BlueHdi da 145 cavalli con Stop&Start e cambio manuale a sei marce accreditato di un consumo nel ciclo misto di 8,1 l/100 km, mentre quella da quasi 52.000 euro (sempre Iva inclusa, che in Germania è del 19%) monta l'unità da 177 cavalli con la trasmissione automatica a otto rapporti ancora più efficiente con una percorrenza che si avvicin ai 13 chilometri per litro. Il costruttore francese de gruppo Stellantis promette il veicolo con le comodità di un'auto e i vantaggi di un camper, tra l'altro senza costringere i proprietari a preoccuparsi dell'accesso ai parcheggi multipiano perché l'altezza è inferiore ai 2 metri.

L'Holidays è frutto della cooperazione tra Citroën e l'allestitore sloveno Bravia Mobil. Come camper, si distingue per il tetto sollevabile dotato di tende integrate e finestre panoramiche per controllare la ventilazione e la luminosità: quando è aperto consente di stare in piedi all'interno dell'abitacolo. Monta una panca che si trasforma in un giaciglio per due persone (le misure del letto sono di 1,2 per 1,95 metri), un angolo cottura rimovibile (disponibile a richiesta con il pacchetto Max) e un tavolo allungabile. Il sedile posteriore può essere spostato e ripiegato per creare un'altra “branda” matrimoniale, seppur un po' più piccola (1,15 per 1,9 metri). In caso di necessità, al "divano" può anche venire tolto il rivestimento per guadagnare spazio.

L'angolo cucina include un frigo da 16 litri, un piano cottura e 4 scomparti. Per arieggiare l'abitacolo si possono sfruttare le due porte scorrevoli laterali. Il camper dispone di prese Usb e anche di un attacco a 230 Volt per collegare eventuali dispositivi. All'interno si può mangiare in quattro, ma il tavolo estraibile può venire impiegato anche all'esterno, così come il piano cottura. Tra le altre cose, il Citroën Holidays dispone di un serbatoio di 10 litri per l'acqua potabile e di uno delle stesse dimensioni per quella sporca. La doccia si trova all'esterno, nella parte posteriore, con una cisterna da 25 litri. A richiesta, il camper può venire dotato anche di una toilette estraibile.