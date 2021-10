Con l’inaugurazione del Birò Store arriva a Roma una nuova arma anti-traffico: il quadriciclo elettrico

Sapete qual è il più piccolo veicolo elettrico utilizzabile in città come infallibile arma anti-smog e antitraffico? Si chiama Birò, è lungo poco più di un metro e 70 cm, viene costruito su una scocca in acciaio sagomato indeformabile, offre 2 posti, utilizza due motori elettrici Brushless 48V, ha trazione posteriore, 4 freni a disco ed è equiparabile a uno scooter di cilindrata 50 cc con velocità massima di 45 km/h o 125 cc con velocità di 60 km/h. Può essere guidato con patentino, in età superiore a 14 anni. Tra le caratteristiche peculiari, il sistema Re-Move, che consente di rimuovere la batteria e trasportarla con un comodo trolley così da poterla ricaricare ovunque comodamente. L’autonomia è di 55 km, il tempo di ricarica dichiarato è di 4 ore. Il prezzo oscilla tra un minimo di 7990 euro (per il modello estivo, senza portiere) a un massimo di 12.490, IVA inclusa. Variazioni sono previste in base alla scelta dei vari allestimenti, ma è bene ricordare che è possibile beneficiare di incentivi governativi.

Realizzato da un’azienda di Pordenone, la Estrima (anagramma del cognome del fondatore, Matteo Maestri) il Birò ha avuto un buon successo a Milano, ma ora è pronto a farsi conoscere anche a Roma, dove è stata annunciata l’apertura del secondo Birò Store italiano. Nella nuova sede di Via Pinciana sarà possibile conoscere da vicino la nuova microauto e prenotare un test drive. Tra i tanti plus, vale la pena ricordare che con questo quadriciclo si può parcheggiare ovunque, occupando lo spazio di uno scooter; ci si destreggia bene nel traffico e si può accedere liberamente nelle ZTL.

“Roma è la città eterna e una delle più belle del mondo. Allo stesso tempo, è nota per il suo traffico molto intenso e un tessuto stradale complesso, è quindi chiaro che spostarsi agevolmente non è semplice e richiede tempo ed energie” ha detto Matteo Maestri alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo store. “Ridurre lo stress derivante dal traffico – ha aggiunto - è la nostra missione e ogni Birò venduto rappresenta per noi una persona più serena. A Roma c’è molto traffico e pertanto avremo molte persone da rasserenare. Non vediamo l’ora di iniziare.”

Con il patron Maestri condividono la piena fiducia nel progetto due soci: Ludovico Maggiore, con un notevole background nel mondo dei servizi dedicati alla mobilità e del noleggio, ed Ermes Fornasier, esperto di gestione e sviluppo di aziende in crescita in vari settori, in particolare nell’automotive.