Il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach annullato. Arrivederci al 15 agosto del 2021

PEBBLE BEACH - Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach non si farà. La pandemia di Covid-19 miete dunque un’altra vittima illustre dell’automobile arrivando fino al salotto buono che si sarebbe dovuto riunire il 16 agosto prossimo per la 70ma volta nella sua storia.

Era infatti il 1950 quando per la prima volta a Pebble Beach, nella contea californiana di Monterey, si tenne quella che negli anni si è trasformata anche in un evento mondano, un’asta di auto d’epoca, un’occasione per raduni e anche in un salone dell’automobile dove le case possono presentare le loro migliori novità ad un pubblico altamente qualificato, sia per competenza sia per possibilità economiche. Il tutto nei pressi di uno dei campi da golf più famosi guardando la splendida baia di Carmel, a 2 ore di macchina a Sud di San Francisco e a meno di 20 minuti dal circuito di Laguna Seca.

La lista dei partecipanti era stata finalizzata e comunicata all’inizio del mese, ma l’emergenza sanitaria e i tempi tecnici hanno costretto la direzione del Concorso di Eleganza ad una decisione. «Molti dei partecipanti hanno lavorato per anni alle loro vetture speciali e questo doveva essere il loro momento – ha detto il presidente Sandra Button – e per quelli che sarebbero venuti da molto lontano si avvicinava il momento di mettere le loro automobili su nave o in aereo. Molti avevano già programmato i loro trasferimenti. Lo stesso per i comitati dei giudici».

La direzione ha già comunicato che la 70ma edizione del Concorso di Eleganza di Pebble Beach si terrà il 15 agosto del 2021. Per coloro che hanno già acquisto i biglietti, saranno ancora validi mentre chi vorrà essere rimborsato.