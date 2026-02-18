Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026, numerosi gli anniversari celebrati in casa Bmw. In programma dal 15 al 17 maggio

Mancano pochi mesi al via del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026, in programma dal 15 al 17 maggio, e organizzato da Bmw Group Classic, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este. Numerosi gli anniversari che ricorrono nel 2026 e che Bmw Group Classic celebrerà con la cornice del Lago di Como. Al centro della scena la Bmw 328, iconica vettura sportiva degli anni trenta, che festeggia i suoi primi 90 anni. Inoltre, saranno celebrati i 40 anni della Bmw M3, i 50 anni della Bmw Serie 6 e i 60 anni della Bmw Serie 02.

Sono già state definite le classi del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 da parte del Comitato di Selezione ed è ancora possibile iscriversi e candidarsi tra le circa 50 automobili che si sfideranno per contendersi gli ambiti premi, primo fra tutti il Trofeo Bmw Group, con il quale una giuria proclamerà il vincitore assoluto del Concorso d'Eleganza. Tra le iniziative non mancheranno il Concorso d'Eleganza Villa d'Este Public Days, in programma per domenica 17 maggio, e la quinta edizione di Amici & Automobili - Wheels & Weisswürscht, format noto a Monaco e ormai diventato un appuntamento fisso anche sulle rive del lago di Como, che vede l'arrivo di possessori di automobili di tutte le marche, provenienti da club e community di tutta Europa.

Infine, dopo il successo della prima europea dello scorso anno, la casa d'aste statunitense Broad Arrow Auctions, tornerà a proporre in asta straordinarie vetture sabato 16 maggio e domenica 17 maggio presso Villa Erba. Già annunci diversi esemplari, tra cui una Ferrari F40 del 1990, Bugatti Type 43 Roadster del 1929, una coppia di ambite Honda NSX e una rara NSX Type S del 1999.