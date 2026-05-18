Concorso d'Eleganza Villa d'Este, la Bmw 328 Bügelfalte del 1937 vince titolo Best of Show

Al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este la giuria di esperti ha assegnato per il 2026 il titolo di 'Best of Show' cioè di regina dell'evento, alla Bmw 328 Bügelfalte del 1937, il roadster prodotto in unico esemplare nello stabilimento di Monaco come prototipo speciale. E così definito (è il termine che identifica le linee di stiratura dei pantaloni) per enfatizzare l'esclusiva bordatura metallica sulla parte superiore dei parafanghi anteriori. Nell'evento di domenica sera il suo orgoglioso proprietario, l'italiano Stefano Martinoli è stato premiato con il Trofeo Bmw Group - Best of Show. Il prestigioso premio al vincitore è stato consegnato da Helmut Käs, responsabile di Bmw Group Classic e presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Era accompagnato nella consegna da Wilhelm Schmid, ceo dell'iconico brand di orologeria A. Lange & Söhne, e dal presidente della giuria Lorenzo Ramaciotti già direttore generale di Pininfarina e del Centro Stile del Gruppo Fiat. Insieme hanno consegnalo a Martnoli l'imponente trofeo Best of Show. Il vincitore ha ricevuto anche un esemplare unico del cronografo 1815 in oro bianco 18 carati con quadrante in oro rosa massiccio e stemma del Concorso d'Eleganza Villa d'Este inciso a mano sulla cassa. Questo orologio esclusivo è stato creato da A. Lange & Söhne appositamente per il vincitore del Trofeo Bmw Group.

Il modello 328 - da cui deriva la Bügelfalte - è stato prodotto da Bmw in 464 esemplari dal 1936 al 1940, la 328 e con il suo motore a sei cilindri in linea da 2 litri rappresenta una pietra miliare nella storia dell'automobilismo diventando il modello sportivo di maggior successo degli Anni '30. Il raro esemplare premiato come Best of Show a Villa d'Este è stato costruito nel maggio 1937 dal dipartimento sperimentale Bmw con una carrozzeria progettata da Wilhelm Kaiser per migliorare l'aerodinamica rispetto alla 328 standard. Nel periodo 1939-1940 è stata successivamente modificata per gareggiare in configurazione aperta alla 1000 Miglia