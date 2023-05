Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ponte tra passato e futuro dell’auto. Dal 19 al 21 maggio tra storia, assaggi di domani ed eventi

MILANO - Un ponte tra passato e futuro, attraverso il presente delle automobili. È questo l’obiettivo dichiarato dalla nuova edizione del leggendario Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che Bmw Group Classic, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este, quest’anno torna ad organizzare in riva al lago di Como, in presenza, dal 19 al 21 maggio. «Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è considerato tra gli appuntamenti del suo genere più prestigiosi al mondo - ha commentato Massimiliano DiSilvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - e noi siamo lusingati di questa prestigiosa collaborazione. Negli ultimi anni ci siamo più volte confrontati sulla nostra ambizione di diventare un marchio lifestyle, con tante attività che si muovono proprio in questa direzione». L’evento di quest’anno comprenderà otto classi di veicoli a darsi ‘battaglià a suon di bellezza. Verranno inoltre consegnati premi in una categoria speciale per le concept car di vari produttori.

La sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut K„s, responsabile di Bmw Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. «Il nostro - ha aggiunto ancora Di Silvestre - è un percorso verso la tecnologia e la digitalizzazione ma sempre con le persone sempre al centro. Accanto alle auto storiche, a Villa d’Este avremo anche studi di design e prototipi. Questo è lo spirito dell’evento». La sfilata del Concorso d’Eleganza a Villa d’Este si svolgerà come di consueto nella giornata di sabato. Il Best of Show sarà incoronato dalla giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo Bmw Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut K„s, responsabile di BMW Group Classic e presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Un premio ancora più speciale sarà quello che consegnerà il brand ambassador di Bmw Group Classic e tenore di fama Jonas Kaufmann, che presenterà il Trofeo ‘Il Canto del Motorè per il miglior sound del motore.

Domenica 21 maggio, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day, il festival nel parco della vicina Villa Erba, offrirà ancora una volta al pubblico l’opportunità di assistere alla sfilata di tutte le auto del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Ma non è tutto: questa sarà una giornata di attrazioni che andranno oltre le auto stesse, con un programma ricco di musica e intrattenimento per tutta la famiglia. I veicoli iscritti al Concorso d’Eleganza Villa d’Este saranno esposti qui prima della sfilata e potranno essere ammirati da vicino. Anche il Bmw Group presenterà domenica nuovi veicoli spettacolari con tecnologia all’avanguardia, da una vettura BMW M molto speciale e una Mini Cooper SE Cabrio (consumo di energia combinato: 17,2 kWh/100 km secondo Wltp; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km) a uno scooter elettrico di Bmw Motorrad. Anche un nuovo modello M Performance completamente elettrico della Bmw Serie 7 sarà presentato in un’esclusiva livrea bicolore. Inoltre, come aggiunta di spicco al programma, il Bmw Group presenterà per la prima volta un elegante ed unico omaggio sportivo all’automobilismo per due. Bmw M GmbH porterà sul Lago di Como un ospite molto speciale: la nuova edizione della leggendaria Bmw 3.0 Csl (consumo di carburante combinato: 11,0 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 249 g/km secondo Wltp; dettagli secondo Nedc).

Quest’ auto spettacolare sarà esposta sia a Villa d’Este sabato che a Villa Erba domenica, affiancata dalla sua illustre antenata, la Bmw 3.0 CSL del 1973. I visitatori dell’evento di quest’anno potranno anche ammirare la Rolls-Royce Spectre (Wltp combinato: consumo di energia: 21,5* kWh/100 km; autonomia elettrica: 520* chilometri; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km.* Dati preliminari - veicolo ancora in fase di omologazione), il primo modello completamente elettrico del marchio, nel magnifico giardino a mosaico di Villa d’Este. La Spectre segna il passaggio di Rolls-Royce all’era completamente elettrica e l’azienda ha confermato che l’intera gamma di prodotti sarà esclusivamente elettrica entro la fine del 2030.