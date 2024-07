"Concorso Italiano": nuovo percorso nel segno del Made in Italy più esclusivo. È tra gli eventi di punta della Monterey Car Week

Da quest'anno il prestigioso "Concorso Italiano", in programma sabato il 17 agosto al Bayonet & Black Horse Golf Course nella Penisola di Monterey, in California, affronta un nuovo corso sempre più incentrato sulla celebrazione dell’italianità nel design, nel lifestyle e nella passione, tutti aspetti che resistono alla prova del tempo, si rafforzano per la loro unicità e guardano al futuro. "Concorso Italiano" 2024 rappresenta il primo passo di un ambizioso piano quinquennale che mira a elevare ulteriormente la manifestazione come “Il più importante evento lifestyle italiano” al di fuori dello “Stivale”. A 39 anni dal primo appuntamento, "Concorso Italiano" volta così pagina e intraprende un percorso che vede al volante il nuovo presidente Richard De Andrade, imprenditore americano, collezionista di auto e mecenate.

Tra le novità, il nuovo programma di certificazione "Pininfarina Classiche” fa il suo debutto americano, mentre Walter De Silva, neo Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà l'autore del design del "Best in Show Award" per il 2024 e negli anni a seguire.

Punto fermo di "Concorso Italiano" la presenza sul tappeto verde del Bayonet & Black Horse Golf Course di Monterey, di auto, moto e altri veicoli insieme a tutti gli altri elementi fondanti della cultura italiana: dal design alla moda, dalla musica all'arte e alla cucina, circondati da un amore e una passione senza fine per i motori e lo stile di vita tricolori. Sarà soprattutto l'atmosfera della "Dolce Vita", dunque, a caratterizzare l'evento californiano.

"Come affezionato partecipante di lunga data e tra i sostenitori dell'evento negli ultimi anni, sono onorato di diventarne il custode di "Concorso Italiano" e non vedo l'ora che arrivi il 17 agosto per permettervi di toccare con mano ciò che il futuro ha in serbo per l’evento. Il tema per il 2024 è in linea con il momento di discontinuità che un cambio di proprietà comporta, con uno sguardo al passato, evidenziando e apprezzando tutto quanto è heritage, ma guardando al futuro. Sono grato al precedente proprietario Tom McDowell per essere stato un attento custode di questo evento e del suo DNA", le parole del presidente Richard De Andrade.

Tra gli eventi di punta della "Monterey Car Week", che si svolge ogni anno in agosto con un parterre internazionale di appassionati, "Concorso Italiano", alla vigilia del quarantesimo anniversario, evolve in una celebrazione a 360 gradi intorno ai tre pilastri della cultura italiana - mobilità, design e lifestyle - mantenendo la mobilità stessa al centro della scena. Il forte legame tra la manifestazione e l'Italia è ulteriormente evidenziato dalla partnership con l'Automobile Club Milano, il cui presidente Geronimo La Russa ha infatti ospitato la presentazione dell'evento nella sede in corso Venezia, proprio a ridosso del "Quadrilatero della Moda". Il legame tra "Concorso Italiano" e Milano rappresenta un ulteriore segno della forte connessione con la metropoli europea dove le nuove tendenze dello stile, della moda e dei motori possono spesso essere scoperte in anticipo.

Quest'anno "Concorso Italiano" renderà il dovuto omaggio alle firme del design più glorificate. Protagonista dell'evento 2024 è Pininfarina, simbolo mondiale dello stile italiano unito alle capacità ingegneristiche e di coachbuilding, costantemente all'avanguardia nell'innovazione in tutti i settori in cui opera. Pininfarina ha scelto "Concorso Italiano" per il lancio negli Stati Uniti del suo nuovo programma volto a certificare le auto d'epoca: Pininfarina Classiche.

A Monterey, inoltre, i partecipanti a "Concorso Italiano” si contenderanno il "Best in Show Award", opera d'arte creata dal grande designer Walter De Silva. Il suo tocco sul "Best of Show Award" durerà oltre questa edizione. Il designer di fama mondiale che ha lasciato il segno su molte auto italiane di successo, l'autore del design del premio anche per gli anni a venire. Oltre al "Best in Show", come nelle precedenti edizioni saranno celebrate diverse altre classi del concorso di eleganza, tra cui quella che verrà premiata con il "Valentino Balboni Award". Si tratta del leggendario collaudatore ufficiale di Lamborghini, amico di lunga data di "Concorso Italiano" che ha provato quasi tutti i concept e le auto da corsa o da strada del Toro che sono usciti dalla fabbrica di Sant’Agata Bolognese dal 1968 al 2008.