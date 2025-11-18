Concorso Pebble Beach 2026, le Ferrari protagoniste della 75^ edizione

Con l'avvicinarsi della 75ma edizione - quella del 16 agosto 2026 - gli organizzatori del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach hanno deciso di rivisitare alcuni elementi di questa vera icona delle manifestazioni dedicate al mondo delle auto storiche. Lo hanno fatto, si legge nella nota, ospitando nella stessa manifestazione un'ampia gamma di eventi e nuove classi che verranno valutate e da cui deriveranno speciali classifiche. Ferrari, che vanta una lunga tradizione a Pebble Beach, sarà il marchio principale in evidenza in questa occasione, con un'attenzione particolare alle vincitrici assolute di Le Mans e alle auto da competizione del North American Racing Team (Nart) fondato da Luigi Chinetti.

Una Ferrari apparve per la prima volta a Pebble Beach nel 1951 portata in concorso da Jim Kimberly (erede della dinastia Kimberly-Clark Kleenex) che esibì - assieme alla sua accompagnatrice, la star del cinema Ginger Rogers - una 166 MM Touring Barchetta costruita nel 1949. Negli anni a seguire - e fino al 2025 - sono oltre 900 le Ferrari sono apparse sui green del golf club di Pebble Beach e quello del Cavallino è diventata a partire dal 1973 il primo marchio del dopoguerra (cioè non storico) a partecipare al Concorso. In occasione dell'evento 2026 saranno presenti le Ferrari vincitrici assolute di Le Mans, le auto da competizione Nart e le auto stradali del Cavallino con carrozzeria Vignale. Nato nel 1913, quarto di sette figli, Alfredo Vignale trovò lavoro come battilastra all'età di undici anni. Dopo aver lavorato con Pinin Farina e in seguito con Stabilimenti Farina, aprì la propria carrozzeria nel 1948. Il momento decisivo arrivò nel 1950, quando Vignale iniziò la sua collaborazione con un altro ex allievo degli Stabilimenti Farina, Giovanni Michelotti - designer di auto sportive poliedrico e prolifico - che progettò le auto vestite poi da Alfredo Vignale.

Oggi, scrivono gli organizzatori, queste rare auto sono considerate la quintessenza della squisita lavorazione italiana del metallo. Sono l'incarnazione della dolce vita degli Anni '50, realizzate su misura, eleganti e contemporaneamente mozzafiato. Annunciate anche le classi speciali American Speedsters costruite prima della Guerra Mondiale del 15-18; i più celebri esemplari del motorsport giapponese (classe denominata il Sol Levante a Le Mans); le sportive stradali storiche racchiuse nella categoria Pebble Beach Road Racing Greats partendo dalle corse del 1950. E infine le auto - testimonianza di una grande creatività e originalità, con l'affermarsi dell'aerodinamica - che hanno segnato la nascita delle cosiddette Streamliner.