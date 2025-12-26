Consumer Electronic Show 2026, al via il 6 gennaio a Las Vegas la vetrina globale del futuro della mobilità

Messi ormai in archivio i grandi eventi legati alla visione avveniristica della guida completamente autonoma - come l'arrivo ad una conferenza dell'allora ceo di Mercedes Dieter Zetsche a bordo di una robo-ammiraglia o il viaggio da Los Angeles a Las Vegas con una delle prime Audi senza pilota, entrambi nel 2015 - l'edizione 2026 del Consumer Electronic Show (Ces) si concentrerà su temi concreti e di forte impatto sia per l'industria che per gli utenti. Si inizierà il 6 gennaio dopo il discorso sullo stato dell'industria a cura degli organizzatori dell'evento (la Consumer Technology Association - Cta) con il puntuale intervento di Roland Buschel ceo di Siemens.

Il manager sottolineerà come l'intelligenza artificiale, i digital twin e l'automazione stiano guidando una nuova era dell'intelligenza artificiale, con enormi implicazioni per il futuro dei trasporti. Nell'enorme (e appena rinnovato) parco espositivo del Las Vegas Convention Center, i visitatori del Ces potranno approfondire un'esperienza ancora più completa con il tour Future of Mobility and Beyond che sarà dedicato agli ultimi (e soprattutto ai futuri) progressi nella tecnologia dei trasporti e dei veicoli.

Come ormai avviene da molti anni, al più importante evento mondiale dedicato all'elettronica di consumo, anche il Ces 2026 vedrà una nutrita e qualificata partecipazione delle principali Case automobilistiche mondiali e dei fornitori di ogni livello, dai colossi come Bosch e Mobis alle piccole e fondamentali start-up. Oltre alle significative dimostrazioni all'aperto di Bmw, Magna Electronics e Valeo negli stand della LVCC West Hall. ci saranno, tra i nomi più importanti come John Deere, Hyundai, Honda, Mercedes-Benz, Nvidia, Lg, Segway, Tensor, Waymo, Intel, Zf, Valeo e Qualcomm. Bmw in particolare punterà sul concentrato di innovazione tecnologica presente nel primo modello della Neue Klasse, il suv elettrico iX3. Nel suo complesso il tour Future of Mobility and Beyond offrirà approfondimenti sulla mobilità e sulla tecnologia dei veicoli, inclusi quelli elettrici e quelli a guida semi-autonoma (con un focus concentrato sugli Adas) o totalmente autonoma.

Ma anche sulle fonti energetiche e sulle soluzioni per ottenere la massima autonomia dai vari sistemi propulsivi, sulle auto connesse, sulle innovazioni ecosistemiche, sui sistemi di infotainment all'avanguardia e sull'iintegrazione dei droni nei network di mobilità. Nella sezione Vehicle Tech e Advanced Mobility del Ces 2026 i protagonisti saranno evidentemente gli innovatori nella tecnologia automobilistica. Bosch metterà in mostra un ampio ventaglio di novità (alcune già disponibili) per rendere sempre più sicuri, comodi, connessi e green i veicoli. LG Electronics presenterà soluzioni di bordo basate sull'intelligenza artificiale.

E questo tema - assieme ad altri di attualità - sarà al centro della presenza a Las Vegas di Deco Automotive, Denso International America, Shanghai Daish Automotive Technology, Stanley Electric, CarUX Technology e aiMotive. Previsto nella sezione Vehicle Tech e Advanced Mobility anche l'evento Road to World Car 2025 (replica quello già organizzato alla IAA di Monaco) con la presenza delle Top 10 e Top 5 finaliste in vista della premiazione dei World Car Awards al New York Auto Show 2026. Il calendario prevede anche numerosi convegni e incontri, come quello intitolato Connect2Car: Transforming the Mobility Experience o il Research Summit dedicato alla tema Is the Car of the Future Just Another Consumer Device?

Per il secondo anno consecutivo sarà l'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) a portare le competenze e il saper innovare delle aziende italiane al Ces 2026. Nella West Hall del Las Vegas Convention Center uno spazio espositivo, curato dall'ufficio ICE di Chicago appunto in collaborazione con Anfia, Politecnico di Milano, Stellantis ed Eldor, presenterà le più avanzate ed innovative tecnologie italiane nel campo dell'elettronica di bordo e dei sistemi di mobilità connessa e autonoma.