Coppa d'Oro delle Dolomiti, torna a Cortina l'edizione 2025. Dal 24 al 27 luglio 74 equipaggi in tre tappe per 539 km

Cortina d'Ampezzo è pronta ad ospitare il Campionato Italiano Grandi Eventi, con le sue 74 auto storiche e moderne condotte da altrettanti equipaggi provenienti da tutto il mondo, con La Coppa d'Oro delle Dolomiti, terzo appuntamento in programma dal 24 al 27 luglio. Non una sfilata di automobili ma un contesto agonistico nell'ambito della disciplina di regolarità. Le prove cronometrate sono ricavate tra i passi che hanno ospitato le Olimpiadi invernali nel 1956 e che torneranno a farlo nel 2026, dal Falzarego al Passo Giau. Il programma dell'evento prevede tre giorni di gara che partendo da Cortina d'Ampezzo si snoderà attraverso le strade delle Dolomiti dell'Alto Adige e Bellunesi per concludersi sempre a Cortina. La competizione è stata presentata ufficialmente stamani al palazzo della Provincia di Belluno, alla presenza del presidente Roberto Padrin, del presidente dell'Automobile Club di Belluno Lucio De Mori e dell'assessore comunale con delega al Turismo di Belluno, Paolo Luciani.

Il percorso prevede 538,94 chilometri complessivi, con partenza della Prima Tappa il 24 luglio da Corso Italia a Cortina d'Ampezzo, da dove gli equipaggi si muoveranno alla volta di Flames, Passo Cimabanche, Carbonin, Misurina, Passo Tre Croci, lago Scin e Cortina per un totale di 41,98 chilometri. La seconda tappa del 25 luglio avrà una lunghezza di 281,02 chilometri e vedrà la partenza degli equipaggi dalla baita Pie' Tofana verso Pian Falzarego, Selva di Cadore, Malga Ciapela, San Vigilio di Marebbe, Passo Furcia, Padola e Pieve di Cadore per far ritorno a Pian Da Lago a Cortina. Subito dopo gli equipaggi si porteranno nelle adiacenze del Trampolino di Cortina d'Ampezzo nella frazione di Zuel per affrontare la Power Stage, prova spettacolo su tre pressostati.

Sabato 26 luglio la terza ed ultima tappa prevede lo start da Rio Gere, da dove gli equipaggi si muoveranno verso la parte meridionale fino a Belluno, passando per Pieve di Cadore, Longarone, Piazza Martiri a Belluno davanti alla sede dell'Automobile Club, poi ancora Nevegal, Val Gallina, Palafavera, Passo Giau e rientro a Cortina in Corso Italia. Al percorso affascinante si aggiungono 84 prove cronometrate e sei prove di media.