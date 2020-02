Coronavirus non ferma il Salone dell’auto di Ginevra, rassegna al via il 5 marzo

GINEVRA - Nonostante le incertezze fino all’ultimo minuto, legate alle ricadute del coronavirus, il Salone dell’auto di Ginevra si terrà come previsto dal 5 al 15 marzo. Lo ha confermato il presidente Maurice Turrettini, incontrando i media. Contrariamente ad altre manifestazioni come il salone delle invenzioni, sempre a Ginevra, che è stato spostato in autunno, o la fiera mondiale della telefonia mobile MWC di Barcellona, che è stata cancellata, l’appuntamento annuale dell’automobile non cambia i programmi e si prepara alla sua 90ma edizione.

Alla rassegna saranno presenti 150 espositori: fra cui per la prima volta il costruttore cinese Changan Automobile e il fabbricante di Hong Kong Apex. All’appello mancheranno però Ford, Opel, Citroën e Peugeot. L’organizzazione ha finora annunciato 90 novità mondiali, un numero sensibilmente inferiore alle 150 dell’anno scorso, mentre la superficie espositiva si è ridotta di circa un quinto a 59’000 metri quadrati, ha indicato Turrettini. Come altre fiere, anche il salone di Ginevra è confrontato con un calo di visitatori: l’anno scorso sono scesi del 9%. Quest’anno sono attesi circa 600 mila visitatori.