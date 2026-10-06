Dacia, due anteprime mondiali al Salone di Parigi: nuova Spring e il crossover Striker

Due anteprime mondiali e una nuova fase di sviluppo per Dacia al Salone dell'Auto di Parigi 2026. Il marchio presenta la seconda generazione della Spring e il nuovo crossover del segmento C Striker, proseguendo al tempo stesso l'elettrificazione della gamma e il rafforzamento della presenza nel segmento C. Prodotta in Europa, la Spring rappresenta il modello d'ingresso della nuova famiglia di veicoli elettrici Dacia e sarà proposta con un prezzo di listino inferiore a 18.000 euro.

L'obiettivo dichiarato è proseguire nella diffusione della mobilità elettrica attraverso un modello compatto e accessibile, in vista di un ulteriore ampliamento dell'offerta elettrica entro il 2030. L'altra novità mondiale è Striker, nuovo crossover del segmento C che si affianca a Bigster. Il modello sarà disponibile con una gamma di motorizzazioni multi-energia, comprese versioni ibride, Gpl e a tripla alimentazione benzina-elettrico-Gpl. Il prezzo di listino sarà inferiore a 25.000 euro. L'elettrificazione coinvolge anche il resto della gamma. Sandero, Sandero Stepway e Jogger introducono la nuova motorizzazione hybrid 155, mentre Duster e Bigster saranno disponibili con la nuova tribrid 150 4x4 (elettrico, benzina e GPL). Con l'eccezione della Spring, completamente elettrica, tutti i modelli Dacia non elettrici dispongono così di una versione ibrida.