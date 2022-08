Daily Switch, l'Iveco convertibile debutta in versione di serie al Caravan Salon Düsseldorf

DÜSSELDORF – Al Caravan Salon Düsseldorf (27 agosto – 4 settembre) ha debuttato la versione di serie dell'Iveco Daily Switch, anticipato la scorsa primavera nientemeno che al Nürburgring nel corso del Truck Grand Prix 2022. Si tratta della prima declinazione per il tempo libero sviluppata internamente dal costruttore italiano, seppur con moduli di un'altra azienda. In una nota Iveco scrive che «sarebbe riduttivo definire il Daily Switch come un semplice camper, perché è molto di più».

Sviluppato sul furgone, il modello da turismo è disponibile in ciascuna delle motorizzazioni, delle altezze e dei passi a listino con masse fra le 3,5 e le 7,2 tonnellate. La trasformazione comprende una serie di adeguamenti a cominciare dalle finiture interne e un sistema scorrevole per il pavimento, le pareti laterali e il tetto, dove sono anche stati installati due “lucernari”. Tra le altre cose, la dotazione comprende anche finestrini laterali scorrevoli, sedili anteriori girevoli e un modulo elettrico con batteria e prese da 230 V oltre che alimentano anche le porte Usb. Iveco promette una grande flessibilità.

E, infatti, il costruttore fa sapere che, con pochi semplici passaggi, il Daily Switch può diventare non solo un camper, ma anche un ufficio mobile o un veicolo di emergenza. «Questo modello – spiega Mario Seidenschwarz, Business Director Light Line di Iveco Magirus Ag – è perfetto per l'accesso alla gamma camper soprattutto per la clientela più giovane e avventurosa. Durante la settimana può venire impiegato come furgone anche dagli artigiani e grazie ai vari moduli può venire rapidamente convertito».

Iveco fa sapere che il modello è ordinabile presso i concessionari a partire da circa 60.000 euro e ricorda ai potenziali clienti di disporre in Europa di una rete capillare con 2.000 centri di assistenza e 320 centri Camper, presso i quali è possibile verificare anche le soluzioni offerte dall'altro modello, l'Eurocargo. Una versione decisamente avventurosa è la Xpro One ispirata all'aereo militare F-117. Anticipato in livrea mimetica, a Düssledorf è esposto in una più misurata carrozzeria grigia. Offerto con i 3,4, 3,78 e 4,18 metri di passo del Daily il camper della polacca Xpedition ha un angolo di attacco di 37° gradi e di uscita di 27°.