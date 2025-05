Di Silvestre (Bmw Italia): «Concorso Villa d'Este luogo magico per mondo auto. Passato, presente e futuro si coniugano alla perfezione»

CERNOBBIO - «Passato, presente e futuro si coniugano alla perfezione al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. Questo è un luogo magico dove quest'anno celebriamo 20 anni di partnership e che per noi rappresenta una piattaforma straordinaria per parlare del mondo dell'automotive. Qui non ci sono soltanto le automobili che hanno fatto grande la storia dell'auto fino a oggi ma sono presenti anche i prototipi che vanno poi ad ispirare le auto del futuro». Lo ha affermato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Ad di Bmw Italia, incontrando i giornalisti in occasione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este a Cernobbio. Parlando del passato, Di Silvestre ha ricordato che in occasione «di questo importante appuntamento celebriamo i 70 anni di Bmw Isetta, che forse ha rappresentato il primo concetto di mobilità cittadina individuale, i 50 anni di Bmw Serie 3 e i 50 anni di Bmw Art Car, una collezione di auto che sono state dipinte nella livrea dai più importanti artisti contemporanei. Qui - ha aggiunto Di Silvetsre - esponiamo la tredicesima Art Car che è una Bmw Serie 3 Coupé disegnata da Sandro Chia».

«Per quanto riguarda il presente - ha sottolineato Di Silvestre - lo celebriamo qui a Villa d'Este con la Bmw M4 Competition Sport edizione VR46 che abbiamo in due versioni, Sport e Style. Valentino Rossi, pilota ufficiale Bmw dal 2023 - ha ricordato Di Silvestre - ha contribuito alla realizzazione del design di queste due versioni che saranno disponibili in soli 46 esemplari. Per quanto riguarda il futuro - ha continuato il Presidente di Bmw Italia - abbiamo esposto due bellissimi concept: la Speedtop, che rivoluziona il concetto delle touring e la Bmw Motorrad RR. La prima è uno shooting brake con proporzioni uniche e che è equipaggiata con il motore V8 più potente della storia di Bmw e che rispetta la normativa Euro7. Il secondo concept è la massima espressione di tecnologia e design per la futura generazione dei modelli Bmw RR. E' ispirato alla moto che ha vinto il campionato Superbike l'anno scorso e si avvale del motore quattro cilindri in linea raffreddato a liquido che eroga oltre 230 CV».