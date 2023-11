Le due ruote sono il futuro, Eicma compie 80 anni. Nell’edizione 20203 a Milano 2.000 brand e 700 espositori

MILANO - Sono le Olimpiadi delle due ruote quelle che vanno in scena fino al 12 novembre alla Fiera di Milano-Rho con l’80/a edizione di Eicma, il salone internazionale delle due ruote. Sono oltre 2mila i brand presenti e oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% provenienti dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi, per una manifestazione che è cresciuta anche quest’anno, con otto padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. A dimostrazione del fatto che le due ruote «sono il futuro e contiamo di investirci sempre di più», come ha sottolineato il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini presente al taglio del nastro. Quelli dell’80esima edizione sono «numeri da Olimpiade - ha assicurato il presidente di Eicma Pietro Meda -, un’Olimpiade della passione e della mobilità su due ruote che si celebra ogni anno». Le due ruote saranno protagoniste anche del nuovo codice della strada come ha spiegato Salvini che si è confrontato sul tema con i vertici di Eicma e Ancma, Associazione nazionale ciclo motociclo accessori.

L’obiettivo è anche quello di portare una maggiore sicurezza per chi viaggia sulle due ruote, moto o bici. «Per me è un onore da milanese e da ministro inaugurare la più importante fiera del mondo per le bici e per le moto - ha commentato Salvini -, l’obiettivo è quello di aiutare le imprese italiane a crescere ancora ma il mio dovere è mettere in sicurezza la vita dei ciclisti, dei motoscooteristi e dei motociclisti e nel nuovo codice della strada prevediamo sanzioni più severe per chi sbaglia. E soprattutto guardrail salvavita sempre più presenti per salvare le vite dei motociclisti. Ci sono alcuni milioni di euro destinati a rinnovare i guardrail, per un grande intervento di messa in sicurezza». Sono sempre di più infatti, come dimostrano i dati del mercato, le persone che decidono di viaggiare sulle due ruote a motore che nel 2023 hanno visto una crescita del +16,95% sul 2022. Con il mese di ottobre come ultimo dato disponile sono complessivamente a quota 311.079 i veicoli immatricolati, inoltre per la prima volta dal 2011 viene superata la soglia dei 300mila veicoli messi su strada nel consuntivo dell’anno. Sul fronte del mercato dell’elettrico la situazione è più difficile con il consuntivo di ottobre che si ferma a 753 unità vendute, corrispondenti a un - 44,30% sul 2022.

Il mercato delle bici nel 2022 ha fatto segnare invece un -10% sull’anno precedente. Le stime delle vendite di Confindustria Ancma descrivono comunque un’Italia che sceglie la bici, con oltre 1,7 milioni di biciclette vendute nel 2022 e le eBike che, grazie a 337.000 pezzi, volano a +14% (+72% dal 2019). Eicma anche quest’anno sarà un grande evento per il pubblico che potrà visitare la fiera da giovedì 9 novembre fino al 12. Gli organizzatori sono positivi e pensano di superare i numeri dello scorso anno visto che le prevendite sono già buone. Tra le novità l’area Yum, uno spazio dedicato alla mobilità urbana e alla start-up più innovative, c’è poi Eicma Esports Arena, che debutta portando per la prima volta il mondo del gaming, per coinvolgere i giovanissimi. Immancabile lo spettacolo offerto nell’aera esterna MotoLive.