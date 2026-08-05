“Due ruote tra miti e leggende”, a Pesaro la storia delle due ruote con una mostra diffusa firmata Asi

Dal 7 agosto al 27 settembre Pesaro ospita «Due ruote tra miti e leggende», la mostra organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano nell'ambito delle celebrazioni per il 60esimo anniversario dell'associazione, in collaborazione con il Comune. L'esposizione propone un percorso dedicato alla storia della motocicletta e della bicicletta attraverso modelli che hanno contribuito a scrivere pagine importanti dello sport e dell'evoluzione della mobilità in Italia. La rassegna è articolata in tre sedi museali della città: i musei civici di Palazzo Mosca, il museo della Bicicletta e la chiesa dell'Annunziata, con un allestimento pensato per valorizzare il legame tra il patrimonio storico locale e quello motoristico.

Ai musei civici di Palazzo Mosca trova spazio la Molaroni 3 HP del 1921, realizzata dai fratelli Molaroni, imprenditori pesaresi del settore della ceramica accomunati dalla passione per le motociclette. Accanto a questo esemplare sono esposte anche due moto utilizzate dalla Rai per le riprese delle principali competizioni ciclistiche, una Moto Guzzi 850 T3 del 1975 e una Bmw K100 RT del 1995. Il nucleo principale della mostra è allestito nell'ex Chiesa dell'Annunziata, dove sono esposte dieci motociclette da competizione che hanno segnato la storia del motociclismo. Tra queste figurano le moto iridate di Eugenio Lazzarini, le Benelli 350 GP del 1969 guidata da Renzo Pasolini e 500 GP del 1972 portata al successo da Jarno Saarinen, oltre alla Sandroni 125 del 1994 utilizzata agli esordi da Valentino Rossi. Completano il percorso sette modelli storici da fuoristrada provenienti dalla Collezione Asi Motocross Golden Era.

Il museo della Bicicletta di Palazzo Gradari è invece dedicato ai cosiddetti «micromotori» del secondo dopoguerra, biciclette equipaggiate con piccoli propulsori ausiliari che rappresentarono una delle prime soluzioni economiche per la mobilità individuale durante gli anni della ricostruzione e anticiparono, per molti aspetti, i moderni ciclomotori e le biciclette a pedalata assistita. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre con aperture differenziate nelle tre sedi espositive.