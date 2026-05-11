Duetto Day, i 60 anni dell'Alfa Romeo Spider firmata Pininfarina. Evento il 15 agosto a Monterey

Sessant'anni fa Alfa Romeo presentava un'automobile destinata a diventare una delle più durature del design automobilistico italiano: l'Alfa Romeo Spider Duetto, firmata Pininfarina. Sabato 15 agosto questa eredità verrà celebrata sulla penisola di Monterey con il Duetto Day, un appuntamento esclusivo organizzato da Pininfarina in collaborazione con Concorso Italiano e Monterey Motorsports Festival. L'evento riunirà collezionisti, appassionati e protagonisti del settore per rendere omaggio ai sei decenni di una delle roadster più amate di sempre. Tutti i proprietari di Alfa Romeo Duetto sono invitati da Pininfarina a partecipare con le loro vetture.

Lanciato nel 1966 e prodotto fino al 1994 in quattro serie - «osso di seppia», «coda tronca», «aerodinamica» e «quarta serie» - lo Spider è stato, nel periodo del dopoguerra, il modello Alfa Romeo con la più ampia diffusione a livello globale. Il nome Duetto nacque da un concorso ma non venne mai adottato ufficialmente per ragioni legali. Eppure, è rimasto impresso nella memoria collettiva, diventando sinonimo dello Spider stesso. Negli Stati Uniti il suo successo fu immediato: il Duetto divenne emblema di eleganza e libertà, immortalato nella cultura pop e indissolubilmente associato alle strade costiere, ai riflessi del sole sul cofano e alla semplicità emozionale della guida a cielo aperto. Divenne anche una icona del cinema hollywoodiano grazie al film Il Laureato, in cui il protagonista, interpretato da Dustin Hoffman, sfreccia lungo le strade della California al volante di un Duetto rosso.