Easter Jeep Safari, grande evento in USA dedicato all’off-road. Concept Wrangler Magneto 2.0 dimostra efficacia 4x4 elettrici

MOAB - È iniziata a Moab, nello stato americano dello Utah, l’avventura dell’Easter Jeep Safari, il grande raduno che attira in questo affascinante angolo dell’altopiano del Colorado decine di migliaia di appassionati del celebre brand sinonimo assoluto di off-road. E Stellantis ha voluto festeggiare per questa edizione l’avvio della transizione elettrica delle più iconiche 4x4 con cinque concept unici nel loro genere portano le quattro ruote motrici nel mondo della propulsione elettrica ed elettrificata. «Easter Jeep Safari è l’opportunità perfetta per il marchio Jeep di spingere i limiti dello sviluppo delle quattro ruote motrici e, soprattutto, di rimanere in contatto con i nostri clienti - ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America - Moab è un rito di passaggio per molti proprietari di Jeep, e possedere una Jeep significa capire veramente lo stile di vita: è ciò che riguarda il marchio Jeep. Che si tratti di un concept o dell’ultimo veicolo di produzione, i nostri clienti hanno la possibilità di conoscere da vicino i nostri progetti di passione durante questo evento. Da un fuoristrada Bev con tutte le capacità ai fuoristrada robusti e potenti, ogni concept riflette fedelmente ciò che i nostri clienti ci dicono di volere e dà un assaggio di dove può andare il futuro del marchio Jeep e del fuoristrada».

La missione Zero Emission Freedom del marchio all’Easter Jeep Safari è rappresentata al massimo livello dal nuovo Wrangler Magneto 2.0, prima applicazione della propulsione 100% elettrica alla famiglia del più celebre fuoristrada ‘duro e purò. Nella versione portata a Moab Magneto è ancora più potente e capace ed assieme altri quattro concept Jeep 4xe testimonia l’impegno del marchio Jeep per la libertà di praticare l’off-road nel pieno rispetto dell’ambiente, con emissioni zero. Mostrato la prima volta un anno fa, il concept Wrangler Magneto ha dimostrato che un sistema di propulsione elettrico a batteria sarebbe stato fedele all’eredità della Wrangler in termini di capacità su strada e fuoristrada. Wrangler Magneto 2.0 è cresciuto letteralmente, creando un fuoristrada Bev che domina il terreno con emissioni zero. Il powertrain prevede un motore elettrico a flusso assiale specifico per questo modello che funziona fino a 5.250 giri/min, un cambio manuale a 6 marce per il massimo controllo sul sistema di propulsione e 4 pacchi batteria agli ioni di litio (potenza combinata di 70 kW/h, con tensione a 800 Volt) distribuiti su tutto il telaio per bilanciare il peso. Ô presente un inverter derivato dalle auto da corsa converte la corrente continua in corrente alternata per il motore high-tech e l’amperaggio di picco nel sistema di propulsione è più che raddoppiato, arrivando a 600 ampere.

Ciò consente a Wrangler Magneto 2.0 di erogare istantaneamente fino a 1.152 Nm di coppia massima alle ruote - più del triplo della coppia erogata rispetto al concept dell’anno scorso - e 625 Cv, così da renderlo ideale per le sfide più impegnative nelle arrampicate su roccia. Una nuova calibrazione del gruppo elettrico mantiene l’amperaggio di picco fino a 10 secondi. Il rapporto della prima marcia nel cambio manuale viene modificato da 5,13 a 3,36. Se combinato con la scatola di rinvio Rock-Trac della Jeep Wrangler Rubicon, il Magneto 2.0 dimostra una capacità - grazie alla erogazione di coppia istantanea - di affrontare le massime pendenze meglio che con i motori ICE. Oltre al primo Wrangler completamente elettrico, Jeep ha portato all’all’Easter Safari un interessante concept derivato dalla Jeep Grand Cherokee 4xe Trailhawk appena lanciata in Usa, che unisce una personalizzazione estetica alle complete dotazioni high-tech (compresa la motorizzazione Phev con il 4 cilindri 2.0 turbo) del modello di serie. Tra le altre ‘attrazionì di questa grande festa dell’off-road, da segnalare il Jeep ‘41 Concept - dedicato ai primi modelli militari - e derivato dalla Wrangler 4xe; il Wrangler Rubicon 20th Anniversary Concept realizzato sul modello con il V8 benzina 6.4: il Gladiator Rubicon Bob Concept che propone il motore 3.0 Eco-Diesel V6 tanto apprezzato in Usa; il Gloss Black Gladiator D-Coder concept by JPP (che mostra l’applicazione di oltre 35 parti speciali di JPP e Mopar) e il Birdcage Concept by JPP realizzato anche in questo caso partendo dal Wrangler 4xe. In mostra anche tre concept che Jeep aveva fatto debuttare lo scorso anno al 2021 SEMA (Specialty Equipment Market Association) show di Las Vegas, tra cui il Kaiser Jeep M725 concept splendida replica di un’ambulanza militare del 1941.