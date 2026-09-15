ECO Festival 2026, l’auto resta protagonista della mobilità: su 4 ruote oltre il 60% degli spostamenti

Gli italiani continuano a muoversi soprattutto in automobile, ma qualcosa sta cambiando nelle loro abitudini. Nel 2025 la quota degli spostamenti effettuati in auto ha superato ancora il 60%, mentre il trasporto pubblico è rimasto sotto il 10%. Eppure cresce la disponibilità a scegliere modalità di trasporto alternative, soprattutto bicicletta e mezzi pubblici. È questa la fotografia della mobilità italiana che emerge dalle anticipazioni dell’Osservatorio Audimob di Isfort, presentate a Roma nella prima giornata di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti.

L'auto non perde il suo primato. Nel 2025 gli italiani hanno effettuato mediamente 101 spostamenti al giorno, contro gli 89 del 2021. A crescere, però, è soprattutto il numero dei viaggi e non la distanza complessivamente percorsa. L’automobile continua a rappresentare oltre il 60% degli spostamenti, mentre il trasporto pubblico si ferma sotto il 10%, ancora lontano dai livelli del 2019. Parallelamente è aumentato il ricorso alle due ruote, sia biciclette e mezzi di micromobilità sia motocicli. Il dato più significativo riguarda però l’Indice di Mobilità Sostenibile (IMS), che considera la quota di spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o micromobilità e con il trasporto pubblico. Nel 2025 si è attestato al 34%, praticamente lo stesso valore registrato nel 2000. In altre parole, in 25 anni la sostenibilità complessiva della mobilità italiana non ha compiuto passi avanti significativi. Dietro la media nazionale, inoltre, si nascondono forti differenze territoriali.

Nelle grandi città il trasporto pubblico pesa il doppio. La dimensione urbana fa una grande differenza. Nei Comuni con oltre 250 mila abitanti il trasporto pubblico raggiunge infatti il 18,4% degli spostamenti, più del doppio rispetto alla media nazionale. Nei Comuni con meno di 50 mila abitanti, invece, la quota scende al 4-5%. Allo stesso tempo, nei piccoli Comuni l’automobile arriva a rappresentare quasi il 75% degli spostamenti, mentre nel Mezzogiorno raggiunge il 65%. Un quadro che mostra quanto la possibilità di modificare le proprie abitudini dipenda anche dalla disponibilità di alternative all’auto e, quindi, dalla qualità dei servizi e dalla capacità dei territori di investire nelle infrastrutture.

Oltre 1 spostamento su 4 sotto i 2 km viene fatto in auto. C’è poi un altro dato particolarmente interessante per chi guarda alla mobilità dal punto di vista automobilistico: il 27,3% degli spostamenti fino a 2 chilometri viene effettuato in automobile. Una percentuale che evidenzia un possibile spazio per ridurre la dipendenza dalla macchina negli spostamenti più brevi, favorendo la mobilità pedonale, la bicicletta e il trasporto pubblico. Secondo il report, un riequilibrio di questo tipo potrebbe produrre benefici anche sul fronte della salute, grazie alla maggiore attività fisica e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Del resto, la mobilità degli italiani è già fortemente concentrata sul territorio vicino a casa: oltre l’80% dei viaggi si svolge entro un raggio di 10 chilometri e l’85% dura meno di 30 minuti.

Quasi uno su quattro vorrebbe usare meno l'auto. La fotografia diventa ancora più interessante quando si passa dai comportamenti alle intenzioni degli automobilisti. La Propensione al Cambio Modale (PCM), l’indicatore utilizzato da Isfort per misurare la differenza tra chi vorrebbe aumentare e chi vorrebbe diminuire l’utilizzo di un determinato mezzo, è nel 2025 negativa per l’automobile: -10,8. Il dato nasce da un confronto molto netto: il 23,8% degli italiani dichiara di voler diminuire l’uso dell’auto, mentre il 12,9% vorrebbe aumentarlo. Al contrario, la propensione è positiva per il trasporto pubblico (+13,8) e soprattutto per la bicicletta (+25,2). Il 36,3% degli italiani vorrebbe utilizzare di più i mezzi pubblici, contro il 9% che vorrebbe ridurne l’utilizzo. Per la bicicletta, il 38,2% vorrebbe aumentare il ricorso, mentre appena il 3,9% vorrebbe diminuirlo. Anche i servizi di sharing registrano una crescita della propensione, seppure più contenuta.

Il problema è trasformare le intenzioni in comportamenti. La distanza tra ciò che gli italiani dichiarano di voler fare e ciò che effettivamente fanno rimane però ampia. Come sottolinea Isfort, la disponibilità a cambiare non si traduce automaticamente in un cambiamento dei comportamenti. Perché questo avvenga occorre creare condizioni concrete: servizi efficienti, infrastrutture, collegamenti e alternative realmente competitive rispetto all’automobile. Da questo punto di vista, uno dei temi emersi durante ECO Festival è quello dell'integrazione tra i diversi servizi di mobilità e della loro digitalizzazione, a partire dal modello Mobility as a Service (MaaS). L’obiettivo è consentire agli utenti di pianificare e acquistare attraverso un unico canale digitale servizi di trasporto differenti, favorendo così l’intermodalità.

Anche il treno punta su digitale e intermodalità. Un esempio arriva dal trasporto ferroviario regionale, che negli ultimi anni ha puntato su strumenti digitali come il Biglietto Digitale Regionale e Tap&Tap, oltre che sullo sviluppo dell’intermodalità. A questo si accompagna il rinnovo della flotta: sono circa 1.009 i treni di nuova generazione già consegnati, destinati a diventare 1.081 entro il 2027, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.

Giovani e donne scelgono modalità più sostenibili. Le differenze non sono soltanto territoriali. Anche età e genere incidono sulle scelte di mobilità. Tra i giovani il trasporto pubblico pesa molto di più: 15,4% degli spostamenti, contro il 5,2% delle fasce di età più mature. Le donne mostrano inoltre comportamenti mediamente più sostenibili, grazie al maggiore ricorso alla mobilità pedonale, ai mezzi pubblici e all’auto in condivisione. Il quadro che emerge dall’indagine è quindi quello di un Paese nel quale l’auto rimane indispensabile per una larga parte degli spostamenti, ma non necessariamente rappresenta sempre la modalità preferita. La sfida per i prossimi anni sarà proprio quella di capire se la disponibilità degli italiani a cambiare potrà trasformarsi in comportamenti effettivi. E, soprattutto, se le città e i territori saranno in grado di offrire alternative abbastanza efficienti da rendere possibile, per chi lo desidera, lasciare più spesso l’auto in garage.