L'ECOdolomitesGT 2024 è in programma dal 15 al 17 novembre. La gara di regolarità riservata alle elettriche è aperta a tutti

L' ECOdolomitesGT 2024, con partenza ed arrivo a Primiero San Martino di Castrozza, nel cuore del Trentino è una competizione di regolarità riservata alle vetture elettriche che parte e si conclude a Primiero San Martino di Castrozza, ed è valida per l'International Bridgestone FIA Eco Rally Cup 2024 e per il Campionato Italiano Energie Alternative - Trofeo ACI Sport eRally. «Alla gara - spiega Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del RaceBioConcept Team - BioDrive Academy, co-organizzatore - prendono parte vetture omologate per la normale circolazione stradale 100% elettriche, che non siano state sottoposte ad alcuna modifica per consentire ai concorrenti di utilizzare i propri veicoli destinati all'uso quotidiano: ogni equipaggio è formato da due persone».

Per gareggiare non è necessario essere piloti, visto che la manifestazione è aperta a tutti, ma si richiede attenzione e impegno nel seguire il percorso e nel rispettare i tempi da indicati sul road-book. Dopo il ritrovo previsto per venerdì 15 novembre alle 13:00, presso la piazza del Municipio, e la partenza alle ore 9:00 di sabato 16 novembre, la competizione terminerà domenica 17 novembre con la prima vettura che, in base alle previsioni, taglierà il traguardo alle 16:00, nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell'EDGT Charge-Park. Mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà alle 19:00 del 17 novembre nella sala conferenze del Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero e la classifica finale verrà pubblicata sul sito www.ECOdolomitesGT.org dopo 90 minuti dall'arrivo al traguardo dell'ultima auto.