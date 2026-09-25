ECOdolomitesGT 2026, le auto elettriche in gara sulle Dolomiti a San Martino di Castrozza

Le Dolomiti tornano a essere protagoniste della mobilità sostenibile con l'e-rally di regolarità l'ECOdolomitesGT, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026 a Primiero San Martino di Castrozza. La competizione, organizzata dall'Automobile Club Trento insieme a RaceBioConcept - BioDrive Academy e con il supporto di ECOmove e LETSmove, è dedicata alle vetture elettriche omologate per la circolazione stradale e rappresenta l'ultimo appuntamento dell'International FIA ecoRally Cup, oltre a essere valida per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. Il percorso porterà gli equipaggi attraverso alcune delle località più suggestive delle Dolomiti, tra Trentino e Veneto, passando anche da Predazzo, Moena e Agordo.

Il programma prevede circa 530 chilometri complessivi, con una ventina di prove dedicate a regolarità e consumi. L'obiettivo per i concorrenti sarà infatti quello di rispettare le medie di velocità previste ma, al tempo stesso, di gestire nel modo più efficiente possibile l'energia della propria vettura. Il quartier generale sarà allestito a Fiera di Primiero, dove troverà spazio anche un Charge-Park alimentato con energia proveniente da fonti rinnovabili. Le verifiche tecniche e amministrative si svolgeranno venerdì 16 ottobre, mentre la partenza della prima vettura è prevista alle ore 16. Il traguardo sarà domenica 18 ottobre a partire dalle 12, seguito nel pomeriggio dalle classifiche e dalla cerimonia di premiazione. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13 del 29 settembre.