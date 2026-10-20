ECOdolomitesGT 2026, trionfano Guerrini e Prusak su Lancia Ypsilon. L'e-rally si basa su regolarità e consumo

L'ECOdolomitesGT 2026, manifestazione sportiva automobilistica riservata alle vetture elettriche, si è conclusa dopo 3 giorni di gara con partenza e arrivo nella località trentina Primiero San Martino di Castrozza. Lungo un percorso di oltre 530 chilometri aperto al traffico, l'e-rally di regolarità e consumo, organizzato da Automobile Club Trento insieme a RaceBioConcept - BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl) e con il supporto di ECOmove & LETSmove, ha visto impegnati 20 equipaggi provenienti da Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Francia, Bulgaria, Portogallo, Lettonia, Slovenia, Germania, Belgio, Moldavia e Italia.

Questa competizione, valida per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI - Sport, ha rappresentato anche la prova finale dell'International FIA Eco Rally Cup 2026 ed ha visto trionfare nella classifica combinata assoluta di regolarità e consumo Guido Guerrini (SMR) e Artur Prusak (FRA), della Scuderia Gass Racing su Lancia Ypsilon. Al secondo posto sono arrivati gli italiani Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli, della Scuderia del Lario, su Changan Deepal S05, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Stefano Modena (ITA) e Valérie Piette (BEL), su Cupra Tavascan.

La gara, oltre a premiare la bravura dei concorrenti nel rispettare tempi e percorsi imposti dal road-book, riconosce anche la bontà dello stile di guida che, unito all'efficienza tecnologica della vettura, va a comporre il performance index valevole per l'assegnazione dei punteggi. «Tutte le auto alla spina - ha spiegato Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del comitato organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team - hanno garantito ottime performance, affrontando dislivelli, tempi di percorrenza e di ricarica senza problemi».