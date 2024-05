Edizione da record per Biker Fest International 2024. A Lignano nel weekend 240mila appassionati delle due ruote

E' stata un'edizione dai grandi numeri, quella del Biker Fest International andata in scena lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro. Con una presenza stimata di oltre 240000 ingressi, l'evento è stato caratterizzato anche dalla premiazione del Custom Bike Show. Nell'edizione 2024, BFI è gemellata con la Sturgis Bike Week e ha accolto una delegazione del Twin Club MC, che a Norrtälje, in Svezia, organizza da cin quant'anni esatti l'omonimo Custom Bike Show. «Mi fa particolarmente piacere - ha commentato l'organizzatore della BFI, Moreno Persello - che sia stato stretto un legame ideale tra gli Stati Uniti, il più prestigioso appuntamento custom del Nord Europa e l'evento radunistico numero uno dell'Europa meridionale». Davanti al pubblico degli appassionati, la premiazione della domenica ha assegnato i premi di categoria alle moto iscritte. Fra gli altri, il Best in Show dell'Italian Motorcycle Championship (IMC) è andato alla Harley-Davidson Nightster '975 Monza' di Bad Boys Garage.

La giuria internazionale del campionato del mondo del custom di American Motorcycle Dealer (AMD) ha selezionato il chopper H-D FX costruito dall'austriaco Mayerl Motorcycles, la Norton 'La Mona' dell'officina varesina Mannaia e la boardtracker elettrica 'Murata' realizzata da RM Builds, proveniente dal Belgio. Il filo rosso che lega idealmente Lignano e la BFI agli Stati Uniti si irrobustisce anno dopo anno grazie anche al ruolo degli appassionati di auto americane, che si sono ritrovati nel parcheggio dell'area Luna Park per la 29^ edizione della US Car Reunion, il principale meeting italiano riservato alle vetture americane, con una picco di partecipazione di 537 vetture.

«La Biker Fest è ormai entrata nel cuore dei Lignanesi, oltre che dei turisti - ha commentato Massimo Brini, consigliere con delega al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro - ed è una manifestazione che ha la capacità di portare sempre novità. Questo aspetto, unito a fattori come il bel tempo e la festività della Pentecoste, ha fatto registrare una significativa crescita. Nella mia esperienza di valutazione, posso stimare che quest'anno l'area della Biker Fest abbia raggiunto il record di 240.000 ingressi».