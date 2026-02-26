Eicma Riding Fest, al Misano World Circuit torna in scena dall'1 al 3 maggio tra test drive su strada, in pista e numerose attività

Torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli l'Eicma Riding Fest, l'evento interamente dedicato alle prove moto organizzato da Eicma, Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall'1 al 3 maggio 2026. Dopo l'edizione del 2025, la manifestazione rinnova una formula che unisce test ride, intrattenimento e attività varie, confermando l'ingresso gratuito per il pubblico. Nato con l'obiettivo di offrire agli appassionati la possibilità di provare su strada e in pista le principali novità viste a Eicma, il format si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario motociclistico.

I numeri dell'ultima edizione parlano di oltre 25 mila visitatori e più di 15 mila prove effettuate. Anche per il 2026 il paddock del circuito romagnolo sarà il centro delle attività. Confermate le prove su strada lungo i percorsi collinari dell'entroterra, le sessioni in pista e le prove su tracciato off-road, affiancate da aree dedicate ai più giovani realizzate in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con attività propedeutiche e test ride riservati a bambini e ragazzi. Spazio inoltre allo spettacolo con il palco centrale ispirato al format MotoLive, con la presenza di piloti e protagonisti del motorsport, oltre ad attività gaming e iniziative speciali.

L'accesso alla manifestazione e alle prove moto messe a disposizione dalle case costruttrici resterà gratuito; Faranno eccezione le sessioni in pista, che manterranno finalità benefiche con ricavi destinati a progetti benefici sul territorio. Nelle prossime settimane saranno comunicati i marchi partecipanti, il programma dettagliato e le modalità di prenotazione delle diverse attività.