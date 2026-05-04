Eicma Riding Fest da record, 27 mila appassionati alla terza edizione. 550 moto in prova e più di 17 mila test ride

Si e' chiusa con numeri da primato la terza edizione dell'Eicma Riding Fest, che conferma il proprio ruolo di evento unico nel panorama motociclistico internazionale. Il format gratuito dedicato alle prove moto, organizzato e promosso dall'Esposizione internazionale delle due ruote al Misano World Circuit Marco Simoncelli, ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 27 mila visitatori, 550 moto in prova e piu' di 17 mila test ride complessivi effettuati nei tre giorni di manifestazione. Un successo in crescita rispetto alle due edizioni precedenti, che racconta un entusiasmo autentico, capace di coinvolgere motociclisti esperti, curiosi e le nuove generazioni, sempre piu' protagoniste del settore.

Proprio i giovani rappresentano il dato piu' significativo di questa edizione: altissima l'affluenza nelle aree dedicate, con numeri record per le prove su 50 cc (Area 51) e 125 cc (Hashtag 125) e per le attivita' svolte nelle aree propedeutiche e seguite dagli istruttori federali. Sono stati 2.350 i test ride effettuati (di cui oltre il 20 per cento da partecipanti femminili) sui veicoli messi a disposizione dalle 18 Case costruttrici presenti nell'area dedicata, segnando un nuovo massimo storico per la manifestazione. Grande attenzione anche ai riders piu' piccoli con Eicma for Kids, il progetto sviluppato grazie alla collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana: oltre 700 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni hanno potuto avvicinarsi al mondo delle due ruote in un contesto sicuro, educativo e coinvolgente.

Il cuore pulsante dell'evento si conferma l'esperienza diretta in sella: con centinaia di modelli messi a disposizione da ben 38 Case costruttrici e percorsi articolati tra strada (Touring Experience), pista e off-road, il Riding Fest ha garantito un'esperienza autentica, completa e altamente immersiva, capace di trasformare la passione per le due ruote in un vissuto concreto e immediato. Ancora una volta sold out la Track Experience sul Misano World Circuit che ha confermato il proprio forte richiamo unendo adrenalina e impegno sociale: l'intero ricavato, pari a 75 mila euro, e' stato devoluto a tre realta' del territorio attive nel sociale - Fondazione Marco Simoncelli, Amici del Sottomarino Giallo APS, A.S.D.C. e A.P.S. Esplora - a sostegno dei rispettivi progetti benefici. Ricco anche il programma delle attivita' collaterali: dai Corsi di guida sicura su strada con moto propria by FMI all'Adventure Rally Experience, che ha raddoppiato i numeri rispetto al 2025 con 500 test ride, fino alle numerose iniziative nel paddock, sempre piu' centrale nell'esperienza dell'evento.

Tra spettacoli, intrattenimento con Radio Deejay, il village dedicato a caschi, accessori e abbigliamento tecnico, l'area gaming con i simulatori Moto Trainer, anteprime, presentazioni e gli spettacolari Hot Laps in pista con Davide Valsecchi a bordo delle Honda Civic Type R Best Lap firmate Honda Auto Italia il pubblico ha potuto vivere un'esperienza completa e coinvolgente. Determinante la presenza delle grandi icone del motorsport internazionale: Kevin Schwantz, Troy Bayliss, Andrea Dovizioso, Stefan Everts, Antonio Cairoli, Marco Melandri e Mattia Pasini.

«Questa terza edizione rappresenta una conferma importante e, allo stesso tempo, un ulteriore passo avanti per Eicma Riding Fest», hanno dichiarato il Presidente di Eicma Pietro Meda e l'Amministratore Delegato Paolo Magri. «La risposta del pubblico e' stata straordinaria, ma cio' che ci rende piu' orgogliosi e' la crescente partecipazione dei giovani: un segnale concreto della vitalita' e del futuro del nostro settore. Eicma Riding Fest - hanno aggiunto - si consolida come uno strumento strategico per l'industria, capace di creare un ponte diretto tra aziende e appassionati, in perfetta sinergia con l'appuntamento espositivo di novembre».