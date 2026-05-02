Eicma Riding Fest, il festival per gli appassionati di moto. Demo drive e tanto altro sul circuito di Misano

È in corso sul circuito romagnolo di Misano, l'Eicma Riding Fest, tre giorni di pura passione tra moto, show e leggende del motorsport. Cuore dell'evento i demo drive, con la possibilità di provare oltre cinquecento moto tra strada, pista e off-road, e un paddock animato da spettacoli, gaming, formazione e intrattenimento.

A rendere ancora più speciale questa edizione è la presenza di autentiche icone del motorsport internazionale: da Kevin Schwantz a Troy Bayliss, da Stefan Everts a Andrea Dovizioso, fino a Marco Melandri e Mattia Pasini. Campioni pronti a incontrare il pubblico, tra selfie, racconti e momenti in sella condivisi. L'ingresso è gratuito e consente l'accesso a tutte le aree del festival, con la possibilità di prenotare le experience direttamente in loco fino a esaurimento disponibilità.