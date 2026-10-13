Eicma, torna l'esposizione delle due ruote mai così grande. A Milano 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi

Oltre 300mila metri quadrati complessivi tra superficie espositiva e aree esterne, 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi. Dal 3 all'8 novembre, nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, torna per la sua 83ma edizione Eicma, l'esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, grande più che mai. Per la prima volta da quando si svolge nel quartiere di Fiera Milano a Rho, l'esposizione occupa dieci padiglioni, uno in più rispetto allo scorso anno. Lo slogan scelto per questa edizione, è stato spiegato alla presentazione a Palazzo Lombardia, è 'Always the first time. Ogni anno, una scoperta'.

E quest'anno anche la storia della MotoGp arriva ad Eicma con la mostra 'Speed Legends'. All'interno di uno spazio di circa 1.000 metri quadrati, il pubblico potrà attraversare decenni di storia del motociclismo da competizione attraverso oltre 30 moto storiche, affiancate dalle cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026. «I numeri dell'edizione 2026 raccontano una manifestazione forte, internazionale e completa, ma dietro questi risultati c'è soprattutto una community globale fatta di imprese, professionisti, media e centinaia di migliaia di appassionati. Il nostro lavoro è continuare a offrire loro un luogo capace di sorprendere, coinvolgere i giovani e creare relazioni» ha commentato Pietro Meda, presidente di Eicma.