Eicma, torna in scena l'Adventure Series Fmi all'insegna del mototurismo. Calendario eventi al via il 3 maggio

Riparte nel 2026 l'Eicma Adventure Series Fmi, il progetto dedicato al mototurismo avventura nato dalla collaborazione tra Eicma e Federazione Motociclistica Italiana, che dopo il successo della prima edizione si presenta con un calendario ampliato e una formula consolidata. L'iniziativa si propone come punto di riferimento per chi vive la moto come esperienza di viaggio, esplorazione e condivisione, valorizzando itinerari che attraversano borghi, strade bianche e paesaggi meno conosciuti del territorio italiano. Il format punta a unire passione per le due ruote e promozione delle eccellenze locali, con un approccio accessibile sia ai motociclisti esperti sia a chi si avvicina al mondo adventouring.

Il calendario 2026 si aprirà dal 30 aprile al 3 maggio con lo Sterrare è Umano Trophy a Montesilvano, per poi proseguire con 1000 Sassi a Orvieto (28 maggio - 2 giugno), Umbria Raid Experience a Campello sul Clitunno (12-14 giugno) e Terre Lucane Adventure a Rionero in Vulture (18-21 giugno). A chiudere la prima parte della stagione sarà il Queen Trophy a Bevagna, in programma dal 10 al 13 settembre. Il gran finale si terrà a Eicma, in programma a Milano dal 5 all'8 novembre, dove sono previste le premiazioni del Trofeo Adventure Series e un'area dedicata all'adventouring aperta anche agli organizzatori. Il Trofeo Eicma Adventure Series, riservato ai tesserati Fmi con moto di peso superiore a 150 kg, prevede un sistema di punteggio basato sulla partecipazione agli eventi. Sono istituite due classifiche, individuale e per Moto Club, con premiazioni finali per le diverse categorie.