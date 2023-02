Electric Days, terzo appuntamento per l'evento dedicato alla mobilità sostenibile. Dal 5 al 7 maggio a Roma

Tornano in scena gli Electric Days, che con la terza edizione torneranno a parlare di mobilità sostenibile e sfide elettriche per il futuro. L’evento, in programma dal 5 al 7 maggio 2023 a Roma, sarà per la prima volta aperto al pubblico. La tre giorni dedicata all’elettrificazione della mobilità e primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si ripresenterà con una formula totalmente rinnovata: dopo le prime due edizioni digitali, gli Electric Days si terranno infatti presenza in uno dei più iconici parchi pubblici della capitale. La cornice scelta è quella dell’Eur, quartiere modello per efficienza e modernismo urbanistico, con il suo Parco Centrale del Lago, un’area verde che è anche un ecosistema unico nel suo genere.

Nel corso dei tre i giorni si alterneranno momenti di dibattito e approfondimento sulle opportunità offerte dall’elettrificazione e sulle sfide che stanno investendo la mobilità, chiamata di qui al 2035 a una vera e propria rivoluzione. Le attività di divulgazione coinvolgeranno anche gli studenti di scuole e università, mentre con i test drive in programma sarà il pubblico a poter vedere, capire e provare su percorsi dedicati, gli ultimi modelli di auto, moto e veicoli commerciali ‘alla spinà e le tecnologie più avanzate connesse all’elettrificazione. «Gli Electric Days - ha commentato Alessandro Lago, direttore di Motor1.com e ideatore dell’iniziativa - sono nati per guidare l’opinione pubblica in questo lungo e tortuoso processo di transizione della mobilità. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a fare scelte di mobilità consapevoli e questo è possibile solo spiegando le complessità e quindi i vantaggi, i limiti e i vincoli delle nuove tecnologie, senza pregiudizi. La confusione rende l’argomento divisivo e le persone si bloccano. Per questo crediamo che oggi più che mai sia necessario fare divulgazione».