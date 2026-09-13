Iaa Transportation, la "sfida" di Toyota Professional: 8% di quota di mercato in Europa entro il 2030

HANNOVER – Obiettivo 8% di quota e volumi di 200.000 unità l'anno: sono gli obiettivi di Toyota per l'Europa entro il 2030 nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (Lcv). Il colosso nipponico, primo gruppo al mondo per vendite (il quarto come margini Ebit nel primo semestre di quest'anno con il 6,3% di ritorno nella classifica stilata dal Center of Automotive Management guidata da Suzuki, 10,1%, davanti a Chery e Hyundai), ha ufficializzato il target ad Hannover, nella giornata riservata ai media dagli organizzatori dell'Iaa Transportation.

La spinta arriva dai risultati degli ultimi cinque anni, nel corso dei quali nel Vecchio Continente le vendite di Toyota Professional, la divisione che si occupa degli Lcv, sono «più che raddoppiate, raggiungendo oltre 165.000 unità nel 2025». La stessa penetrazione ha già superato il 7%. In questo contesto l'Italia non è marginale: tra gennaio e agosto, i volumi hanno superato i 5.000 esemplari con una quota del 6,3%, inferiore a quella media europea, ma di un punto superiore a quella dello stesso periodo dello scorso anno. Le soddisfazioni per la filiale nazionale sono arrivate degli Lcv elettrici: con più di mille immatricolazioni, Toyota è il marchio numero uno e vale il 27% del mercato con le varianti Ev del Proace City e del Proace Max, che compaiono anche ai primi due posti nella graduatoria dei modelli a zero emissioni più venduti.

Per Toyota Professional i veicoli commerciali leggeri a zero emissioni rappresentano il 22% delle consegne complessive, vale a dire il doppio della media del mercato, che è di circa l'11%. «La crescita da sola non è un successo – puntualizza Till Conrad, vice presidente esecutivo di Toyota Motor Europe – Se la qualità non segue questo ritmo, è solo un numero. Il vero successo si misura con standard coerenti, esecuzioni solide e una rete che mantiene ogni giorno la promessa del brand».

La casa del Sol Levante punta sull'approccio multi-tecnologico (sta lavorando anche all'opzione a idrogeno con la prossima introduzione del pick-up da più di 400 km di autonomia Hilux Fcev, a celle a combustibile, prevista nel 2028) e sulla rete di concessionarie specializzate Toyota Professional (oltre 500 in tutta Europa). L'offerta riguarda anche veicoli ibridi a benzina a 48V e diesel, incluse le soluzioni rinnovabili come l'Hvo, un gasolio ottenuto con l'idrogenazione dei olii vegetali o grassi animali. Il colosso nipponico ha anche messo a punto un programma di estensione della garanzia in caso di manutenzione regolare presso la rete ufficiale: con il Toyota Relax, dopo i tre anni di normale copertura scatta quella aggiuntiva di 12 mesi/15.000 km – senza ulteriori costi – fino a un massimo di 10 anni o 185.000 km.