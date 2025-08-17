Fabrizio Giugiaro a Monterey con la one-off su meccanica Maserati realizzata per il cliente messicano Peralta

Tutto pronto al Monterey Car Week, in California, per il debutto della Peralta S, una hypercar dal design contemporaneo e al tempo stesso retrò, frutto della mano di Fabrizio Giugiaro (figlio di Giorgetto) e della sua GFG Style. L'esclusiva one-off farà il suo primo ingresso negli Stati Uniti proprio in occasione del Monterey Motorsports Festival, il 16 agosto, per quella che sarà la sua unica apparizione ufficiale alla Car Week. Commissionata dal collezionista messicano Carlos Peralta, la Peralta S è stata sviluppata interamente da GFG Style e si basa sulla meccanica della Maserati MC20 con un motore biturbo V6 da 3.0 litri e oltre 600 CV di potenza, combinando avanguardia tecnica e scultura dinamica in un'opera che esprime la tradizione e l'innovazione del design automobilistico italiano.

Peralta S mostra un forte legame con il passato; infatti, riprende gli stilemi della concept car Maserati Boomerang del 1971, designata appunto da Giorgietto Giugiaro e monta oggi un powertrain della casa del Tridente, ereditando anche la collocazione del motore centrale e la trazione posteriore. Infine, presente alla manifestazione anche Fabrizio Giugiaro che, per l'occasione, sarà anche giudice del prestigioso concorso in programma domenica, confermando il suo ruolo di riferimento nel panorama del design e dell'eccellenza automobilistica internazionale.